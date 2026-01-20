Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José

Una nueva pieza se suma a la controversia alrededor de los títulos académicos de Juliana Guerrero, joven funcionaria que estuvo a punto de asumir el viceministerio de Juventudes. Esta vez, el foco está en los registros tributarios: la Fundación Universitaria San José reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, pese a que la propia institución ha sostenido que ella nunca cursó estudios allí. El hallazgo fue dado a conocer por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien revisó bases de datos oficiales y encontró que los pagos consignados a nombre de Guerrero se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado. Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas más tarde.

Una de ellas, del 28 de julio de 2025, corresponde a un pago por un millón de pesos por concepto de derechos de grado en Contaduría. De acuerdo con la congresista, el orden de los cobros resulta inusual: los derechos de grado se habrían cancelado antes incluso de la matrícula, algo que calificó como un hecho sin precedentes. Pedraza expuso estos documentos en redes sociales y aseguró que los pagos habrían sido utilizados para intentar “lavar” o dar apariencia de legalidad a los títulos. También sostuvo que este no sería un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio dentro de la institución. ”¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio?”, denunció la congresista. “Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de ‘graduada’ de la siguiente forma: 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría. 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública. Todos ingresaron a cuentas oficiales de la universidad”, explicó Pedraza.

Las dudas del caso

Según la representante, algunos de los documentos tienen fecha posterior a la fecha de la investigación, lo que a su juicio refuerza las dudas sobre la autenticidad de los procesos académicos. “Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula”, afirmó, al cuestionar cómo los pagos aparecen después de la supuesta graduación. Es importante recordar que las irregularidades en los diplomas habrían impedido la posesión de Guerrero como viceministra, al no cumplir con los requisitos formales del cargo.

Pedraza señaló además que en octubre de 2025 presentó denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación contra directivas de la Fundación Universitaria San José, sin que hasta ahora se conozcan avances sustanciales. En paralelo, Pedraza anunció nuevas acciones judiciales y pidió la intervención del Ministerio de Educación, así como actuaciones de la Procuraduría por presuntas fallas en la inspección. También insistió en que, con las pruebas conocidas, no existirían razones para que Guerrero continúe ocupando cargos directivos en la Universidad Popular del Cesar. Pedraza anticipó que en los próximos días revelará más información relacionada con lo que ha denominado un “cartel de venta de títulos” en la Fundación Universitaria San José; una denuncia que viene formulando desde noviembre de 2025. En una entrevista publicada en noviembre del año pasado, Pedraza le anticipó a EL COLOMBIANO que este escándalo con Guerrero va más allá de una simple titulación falsa. Aseguró que es un “fenómeno generalizado de contratación de compra y venta de títulos”.

Las otras vinculaciones