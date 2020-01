La peligrosa desprotección de los fiscales de Crimen Organizado

Los Santanderes y la frontera con Venezuela

En Norte de Santander, Santander y la frontera con Venezuela, estos funcionarios deben combatir jurídicamente a las disidencias de las Farc, el Eln, la organización de “Marquitos Figueroa”, “los Pelusos” y otras estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional, el contrabando y el terrorismo.

Una fiscal de Cúcuta indicó que ha sido amenazada en varias oportunidades, incluso con información conocida en interceptaciones telefónicas, y que la Dirección de Protección y Asistencia le negó dos veces la solicitud de un esquema de seguridad.

Otro acusador destacado en Valledupar contó que “me hicieron un estudio de seguridad, en el que me manifestaron que las mejores medidas de seguridad las tomaba yo: me recomendaron mudarme, no asistir a lugares públicos y que además tenía un carro blindado, entonces que no había problema”. Tras esta situación, prefirió pedir traslado para una unidad diferente.

En Bucaramanga, un fiscal relató que la desprotección viene de años atrás. “Hace cuatro años solicité estudio del nivel de riesgo por unas llamadas amenazantes que me hizo un presunto comandante de ‘los Rastrojos’, que me indicaba el nombre de mi madre y el sitio donde residía, por lo cual debí formular la denuncia penal. Se catalogó como nivel normal de riesgo y me mandaban policías a llevarme una serie de cartillas indicativas de medidas de autoprotección”, dijo.

Asegura que en la actualidad sigue teniendo problemas de seguridad, por sus averiguaciones contra policías corruptos y bandas bumanguesas, como “los Pichis”. “El único medio de seguridad con el que yo contaba era una camioneta blindada, la cual lleva más de un año averiada”, aseveró.

Y agregó que, en caso de que se la devuelvan, espera “que me autoricen utilizarla las 24 horas del día y los siete días de la semana, pues no tiene sentido que me baje del vehículo blindado y coja un taxi para irme a mi casa, cuando es sabido que los riesgos no entran en pausa mientras descansamos”.

Lo dicho por él coincide con las versiones de otros juristas, que se quejan porque los carros blindados que les pone la Institución solo los acompañan en la jornada laboral, pero no cuando están en su tiempo libre, dejándolos vulnerables a las retaliaciones, tal cual pasó con Libreros en Cali.

En el Suroccidente y los Llanos Orientales

Un fiscal Decoc de Villavicencio (Meta) reiteró que “en vacaciones quedamos desprotegidos porque el vehículo blindado tiene que amanecer todos los días en los parqueaderos oficiales, según una resolución”.

Un compañero suyo solicitó un estudio de seguridad en 2015, cuando el carro el cual viajaba fue impactado por disparos en Chaparral (Tolima), pero se lo negaron. En ese entonces un grupo ilegal ofreció $200 millones por su cabeza.

Otro fiscal de Ibagué detalló que “Inteligencia Militar me notificó que tenían información de fuente humana sobre planeaciones de grupos de disidencias y redes de narcotráfico para atentar contra mí”. Y uno de Florencia (Caquetá) notificó que “el Ejército me ha facilitado un soldado de Fuerzas Especiales que me acompañaba a las audiencias y a mi casa”.

Todas estas quejas fueron elevadas ante el nivel central de la Fiscalía. Los servidores públicos esperan que pronto llegue la ayuda, antes de que haya más luto en la entidad.