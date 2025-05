Entre la incertidumbre y la improvisación: así enfrentan las familias el paro de maestros

La eventual suspensión de clases en colegios oficiales a lo largo del país genera un impacto significativo en la rutina de padres y madres que, en su mayoría, carecen de redes de apoyo sólidas para encargarse del cuidado de sus hijos durante la jornada escolar. Muchos se ven obligados a improvisar: llevar a los menores al trabajo, dejarlos con vecinos, pedir licencias no remuneradas o, en el peor de los escenarios, dejarlos solos en casa.

“El colegio de mis hijos es oficial y aún no han notificado qué va a pasar durante estos dos días de paro, si en efecto los niños deben ir o quedarse en casa. En mi caso puntual tengo la bendición de que los puedo dejar con mis padres, pero varios compañeros de mis hijos sé que deben quedarse solos, son niños pequeños y sus papás no pueden pagar para que alguien los cuide. A mí me preocupa porque son niños que deben prender estufas para calentar la comida y el peligro es latente”, contó Diana Marín, madre de dos niños de cinco y siete años.

Como señala esta madre, la falta de información oficial ha generado incertidumbre. En muchas instituciones educativas aún no se ha comunicado con claridad si se suspenderán las clases o si los estudiantes deben asistir con normalidad.

En Bogotá, por ejemplo, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció que los docentes no participarán de las movilizaciones en las calles, sino que realizarán actividades pedagógicas dentro de las instituciones. Esto permitirá mantener la jornada escolar, aunque la comunicación a los padres sigue siendo desigual y tardía.

Las alteraciones en las dinámicas familiares van mucho más allá de un “ajuste logístico”. La interrupción de clases implica un retroceso temporal en los procesos educativos, especialmente para estudiantes de grados clave como quinto, noveno y décimo. Además, las consecuencias se sienten con mayor crudeza en los hogares más vulnerables, donde la escuela no solo educa, también alimenta.

Paradójicamente, mientras el magisterio alza su voz para exigir una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores, este tipo de paros ignora las condiciones de millones de colombianos que también luchan por sostener a sus familias en un entorno laboral inflexible y precario. Quienes deben cumplir horarios estrictos o trabajan por días no tienen margen para adaptarse a la suspensión repentina del servicio educativo.

“Yo sí los voy a mandar a estudiar. A las seis de la mañana debo salir al trabajo, y a esa misma hora dejo a mis tres hijos en el colegio. Ninguno desayuna; en el colegio Antonio Nariño les dan el desayuno y, a los de más bajos recursos, como los míos, les dan el almuerzo cuando finaliza la jornada. Eso de los almuerzos fue un regalo del alcalde, que desde inicio de año se encarga de hacer la donación. Nuestro municipio tiene muchos desafíos, pero el alcalde sabe que niños con hambre no aprenden. No estoy enterada del paro. Yo necesito que mis hijos vayan a alimentarse, y si no hay clase, al menos que haya comida”, relató Silvia González, madre de tres estudiantes de décimo, sexto y cuarto grado.

En 2025, se estima que más de 7,6 millones de estudiantes están matriculados en colegios oficiales en Colombia. El costo social del paro es real y, aunque no se mide en cifras presupuestales, sí impacta silenciosamente el bienestar y la seguridad de los hogares más vulnerables.