Conmoción en Nariño por asesinato de patrullera de la Policía cuando salía de turno

Conmoción en el municipio de El Charco, en Nariño, por el asesinato de la patrullera de la Policía Nacional Jennifer Yaira Ordóñez Valencia, de 23 años, quien realizaba unas diligencias personales por el sector.

El crimen ocurrió en la tarde del 16 de septiembre, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta la atacaron con arma de fuego en una zona comercial, justo después de que saliera de turno a la 1:30 de la tarde.

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Los sujetos huyeron del sitio con rumbo desconocido y dejaron sin vida en la escena del crimen a la mujer, quien estaba adscrita a la estación de Policía del municipio nariñense.

De inmediato, las autoridades hicieron presencia en el lugar y abrieron una investigación para dar con el paradero de los responsables e iniciar el debido proceso judicial.

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La Policía Nacional rechazó rotundamente lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares de la víctima, quien hacía parte de las 47.662 mujeres que integran la institución. La patrullera era oriunda del departamento del Putumayo.

“Con profundo dolor lamentamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, una mujer valiente a quien le arrebataron la vida encontrándose de civil y sin su armamento en hechos registrados en El Charco, Nariño”, se lee en un post de X.