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Envían a prisión a ciudadano británico por feminicidio de modelo Natalia Villalba en Bogotá

El caso, ocurrido en un apartamento del barrio Chicó, destapó una huida internacional que terminó con su captura en Ecuador y posterior expulsión a Colombia.

  • El ciudadano británico fue enviado a prisión tras ser señalado de asesinar a una mujer en el norte de Bogotá y ocultar su cuerpo en una maleta antes de huir del país. FOTO: Fiscalía.
    El ciudadano británico fue enviado a prisión tras ser señalado de asesinar a una mujer en el norte de Bogotá y ocultar su cuerpo en una maleta antes de huir del país. FOTO: Fiscalía.
  • Natalia Villaba fue hallada sin vida y dentro de una maleta en el norte de Bogotá. FOTO: Colombia obscura vía X.
    Natalia Villaba fue hallada sin vida y dentro de una maleta en el norte de Bogotá. FOTO: Colombia obscura vía X.
  • Foster Martinson, de 46 años, es conocido legalmente como Matthew Ashley Foster-Smith. FOTO: Redes sociales.
    Foster Martinson, de 46 años, es conocido legalmente como Matthew Ashley Foster-Smith. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano británico Foster Martinson, cuya identidad real sería Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, investigado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría ingresado al inmueble tras ser autorizado por la víctima, quien lo recibió en el lugar donde se hospedaba temporalmente. Sin embargo, al llegar al edificio, el extranjero se habría registrado con un nombre falso en el libro de visitantes, lo que posteriormente dificultó su identificación.

Puede leer: Los antecedentes judiciales de Matthew Foster-Smith, el británico clave en el caso de Natalia Villalba

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, una vez dentro del apartamento y tras comprobar que la mujer se encontraba sola, el procesado presuntamente la atacó con un objeto contundente, causándole la muerte. Posteriormente, habría envuelto el cuerpo y lo introdujo en una maleta, con la que lo trasladó hasta el baño del inmueble.

Natalia Villaba fue hallada sin vida y dentro de una maleta en el norte de Bogotá. FOTO: Colombia obscura vía X.
Natalia Villaba fue hallada sin vida y dentro de una maleta en el norte de Bogotá. FOTO: Colombia obscura vía X.

Según el material probatorio, el hombre habría abierto la llave de la ducha con agua caliente y realizado maniobras para limpiar rastros de sangre en el lugar. Además, habría cambiado su ropa y desechado las prendas utilizadas en una bolsa que arrojó al ducto de basura del edificio antes de abandonar el sitio.

Las autoridades señalaron que el investigado permaneció aproximadamente tres horas en el apartamento y se llevó el celular de la víctima, presuntamente para evitar ser rastreado. El cuerpo fue hallado cinco días después por el personal de aseo del inmueble, que alertó a las autoridades.

Lea más: Legalizan captura del británico implicado en el feminicidio de Natalia Villalba

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

La captura se produjo el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Un día después fue expulsado a Colombia y puesto a disposición de las autoridades en el aeropuerto El Dorado, donde se materializó la orden de captura en su contra.

¿Quién es el hombre que presuntamente mató a Natalia Villalba?

De acuerdo con información recopilada por autoridades colombianas y reportes de medios como El Tiempo, el extranjero habría ingresado a Colombia a comienzos de junio y abandonado el país pocos días después del hallazgo del cuerpo hacía Ecuador donde finalmente fue capturado.

Foster Martinson, de 46 años, es conocido legalmente como Matthew Ashley Foster-Smith. FOTO: Redes sociales.
Foster Martinson, de 46 años, es conocido legalmente como Matthew Ashley Foster-Smith. FOTO: Redes sociales.

Foster-Smith se identificó en Colombia con un pasaporte a nombre de Foster Martinson, identidad que habría utilizado para su ingreso al país. Sin embargo, las investigaciones posteriores establecen que su nombre legal en el Reino Unido es Matthew Ashley Foster-Smith, bajo el cual registra antecedentes judiciales por acoso contra exparejas y otras mujeres.

Según expedientes citados por la prensa británica, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de hostigar a una expareja, seguirla hasta su lugar de entrenamiento y difundir imágenes íntimas sin consentimiento luego de la ruptura. En esos mismos documentos también se indica que es médico de profesión y que debía someterse a controles periódicos ante las autoridades de su país.

Preguntas y respuestas

¿Quién era Natalia Villalba y qué le pasó en Bogotá?
Natalia Villalba fue una ciudadana colombiana víctima de feminicidio el pasado 18 de junio en el barrio Chicó de Bogotá. Su cuerpo fue hallado cinco días después oculto dentro de una maleta en el baño de un apartamento
¿Cuáles son los antecedentes del británico capturado por feminicidio en Bogotá?
Matthew Ashley Foster-Smith, médico británico de 46 años, fue condenado en el Reino Unido en 2023 por acosar, hostigar y difundir imágenes íntimas sin consentimiento de su expareja. Además, tenía controles periódicos obligatorios ante las autoridades de su país.
¿Qué delitos le imputaron al extranjero por el caso de Natalia Villalba?
La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de feminicidio agravado en concurso con destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión preventiva

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Bogotá
Valentina Trespalacios DJ
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