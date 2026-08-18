“No iba a haber elecciones”: la preocupante revelación del procurador Gregorio Eljach

El procurador general Gregorio Eljach dijo este martes que su programa de “Paz Electoral” fue el que “permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”. A renglón seguido, agregó que “todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr” y luego dijo que “hoy gozan el señor presidente legítima y legalmente elegido y el Congreso de la República”, posiblemente haciendo referencia a que esto se logró por las medidas tomadas por las instituciones. Después, dijo que “hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral” y que “Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”. Le puede interesar: Procurador Eljach: “No existe prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección”

“Procurador de bolsillo”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, acusó a Eljach de “guardar silencio” y de ser un “procurador de bolsillo”; es decir, de actuar según los intereses del expresidente Petro. A su vez, cuestionó que Eljach no haya denunciado antes de las elecciones. “Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar “que no iban a haber elecciones” demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo. ¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”, sentenció Briceño.

Narrativa de fraude y tensiones entre Petro y la Registraduría

La campaña presidencial estuvo marcada por ataques y amenazas del expresidente Gustavo Petro a las instituciones. Duró varios meses cuestionando a la Registraduría y al sistema electoral, pidiendo, incluso, tener acceso al “código fuente”. En entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Hernán Penagos definió este código como la arquitectura de los diferentes software que maneja la Registraduría, y dijo que entregarlo sería como “dar la clave de la bóveda del Banco de la República”. Petro buscó deslegitimar al sistema electoral, a pesar de que ha sido elegido por él a sus diferentes cargos durante décadas. Las instituciones dejaron claro que el sistema electoral fue transparente y seguro. En una entrevista con El País de España, dijo que respetaría los resultados “si no había fraude”. Como no ganó su candidato, Iván Cepeda, sigue diciendo en una narrativa de fraude, sin pruebas, al punto de que le dice al presidente De la Espriella “el ilegítimo”.

Eljach y la participación de Petro en política

El expresidente Petro participó permanentemente en política. Ante eso, Eljach hizo diferentes llamados, en principio. “He pedido a los actores políticos y a la ciudadanía en general hacer un uso prudente y responsable de sus contenidos y sus mensajes. En coyunturas tan sensibles como la actual, la desinformación y el lenguaje incendiario no solo ponen en riesgo el orden institucional, sino que pueden costar vidas humanas”, afirmó en una ocasión. En ese momento, hizo referencia directa al papel que debe asumir el presidente de la República durante el proceso electoral. “El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación”, dijo. Asimismo, señaló que, aunque el mandatario tiene derecho a defender los logros de su administración, existen límites frente al uso de canales institucionales para intervenir en la contienda política. “Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, agregó. Lo mencionado por Eljach lo hizo Petro. Sin embargo, luego, se “volteó” y dijo que “lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, expresó. Esto, haciendo referencia a la cuenta de Petro en la red social X, donde se pronunció habitualmente durante su presidencia. Por eso, en ese momento se cuestionó la cercanía entre Petro y Eljach, quien fue ternado por el Gobierno y elegido con una aplastante votación de 95 votos en el Senado. De hecho, el exministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo injerencia sobre esa elección, pues Eljach representaba una elección más cercana para el Gobierno y a los políticos tradicionales con asiento en el Congreso que lo conocieron de cerca durante más de 12 años como secretario del Senado. ¿Por qué no dijo lo que aseguró hoy durante el gobierno anterior? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes