Eso sí, hizo énfasis en que no se le puede subir más los impuestos a quienes pagan alrededor del 70 % de lo que producen como utilidad. Es decir, a quienes no evaden lo que les corresponde legalmente. “No se les puede subir más porque los acabamos y si los acabamos, ¿quién va a producir empleo, generar riqueza, imagen de un país, desarrollo, importar más activos como maquinaria para desarrollar más?”, apuntó Calle.

Sobre los miedos que tienen los sectores económicos con la llegada de Petro al poder, lo que en muchos casos ha causado una especulación sobre la posibilidad de emigrar del país, Calle aseguró que se quedará en Colombia porque este es el país al que le debe lo que tiene, dado el apoyo que le ha dado a su empresa.

“Nacimos sin 5 centavos, el capital que tenemos le pertenece a Colombia y no es el momento de huir. Y si el gobierno venidero me dice que venga al Palacio (para dialogar), estoy presto. Es que quien llega a la Presidencia a mí personalmente no me asusta porque soy un colombiano correcto y cumplo con mis deberes”, señaló Calle.