Aprobación de De la Espriella baja al 49%, según encuesta Atlas Intel; así le va a otros líderes del país

Aunque el balance sigue siendo favorable, la aprobación del desempeño de Abelardo de la Espriella se redujo. Así lo indica la edición de septiembre de 2026 de Latam Pulse, la encuesta de Atlas Intel y Bloomberg realizada entre el 2 y el 7 de octubre.
Según el estudio, el 48,7 % de los encuestados aprueba el desempeño del presidente, mientras que en agosto era del 51,8% de los encuestados.
Al mismo tiempo, subió la desaprobación: en agosto fue de 43,2% mientras que en septiembre fue de 44,6 %. El 6,7 % no sabe o no responde.
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