Los antecedentes judiciales de Matthew Foster-Smith, el británico clave en el caso de Natalia Villalba

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Chicó, en Bogotá. Uno de los nombres que más ha llamado la atención de los investigadores es el de Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico de 46 años que habría abandonado Colombia días después de los hechos. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Foster-Smith es considerado una de las principales pistas para esclarecer el crimen de la cucuteña. El medio señaló que las autoridades de Colombia y Reino Unido intentan establecer cómo el extranjero llegó al país a comienzos de junio y qué ocurrió durante los días previos al hallazgo del cuerpo.

Natalia Villalba fue encontrada muerta en el apartamento 702 de un edificio ubicado en el norte de Bogotá. Según la investigación, el cadáver permaneció oculto dentro de una maleta gris y debajo de una ducha que habría permanecido abierta durante varios días. El caso dio un nuevo giro luego de que se conociera que cámaras de seguridad habrían registrado a Foster-Smith ingresando al inmueble que la víctima había alquilado. La información fue divulgada inicialmente por Caracol Radio, que retomó hallazgos revelados previamente por El Tiempo sobre elementos encontrados en el apartamento. Conozca: Lo que se sabe del caso Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada muerta en una maleta en Bogotá Según ese diario, Foster-Smith figura en expedientes judiciales británicos relacionados con un proceso por acoso. El hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión tras ser declarado responsable de perseguir a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas después de la ruptura de la relación. El Tiempo también indicó que en los documentos judiciales se menciona que el británico es médico de profesión y que, tras la condena, debía cumplir controles periódicos ante la Policía de su país. Un juez británico concluyó entonces que su comportamiento había afectado gravemente la vida de la víctima.

Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico con antecedentes por acoso en Reino Unido, es una de las principales personas de interés en la investigación por la muerte de Natalia Villalba. FOTO: Redes sociales.