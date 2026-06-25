Los antecedentes judiciales de Matthew Foster-Smith, el británico clave en el caso de Natalia Villalba

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Chicó, en Bogotá. Uno de los nombres que más ha llamado la atención de los investigadores es el de Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico de 46 años que habría abandonado Colombia días después de los hechos.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Foster-Smith es considerado una de las principales pistas para esclarecer el crimen de la cucuteña. El medio señaló que las autoridades de Colombia y Reino Unido intentan establecer cómo el extranjero llegó al país a comienzos de junio y qué ocurrió durante los días previos al hallazgo del cuerpo.