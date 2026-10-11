Angie Rodríguez detalla las agresiones que sufrió por parte de Alcocer y respalda denuncias de Eva Ferrer

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) en la administración de Gustavo Petro y mencionada en las revelaciones de Eva Ferrer como una presunta víctima de agresiones por parte de Verónica Alcocer respaldó las denuncias en contra de la pasada primera dama de la Nación y detalló los supuestos episodios de maltrato físico y sicológico.
La exconsejera presidencial Eva Ferrer confesó ante la revista Semana que Verónica Alcocer al parecer se comportaba como una tirana en la Casa de Nariño y agredía a funcionarios del Gobierno Petro, siendo una de ellas Angie Rodríguez.
“¿Tú sabes que a Angie la empotró (agredió)?... Cuando la nombraron jefa del Dapre, se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó”, le contó Ferrer al medio mencionado.
La española cercana al círculo de la exprimera dama también acusó a Alcocer de tener influencia en al menos nueve entidades estatales y de una presunta venta de cargos públicos.
Respecto a esas denuncias, Angie Rodríguez se pronunció y detalló en conversaciones con Semana y El Tiempo la violencia física y sicológica presuntamente sufrida por la exprimera dama.