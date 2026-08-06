Andrés Pastrana le solicitó al Senado que impida la salida de Petro del país luego de dejar la presidencia: “Que responda por los escándalos”

Antes de que se concrete el relevo en la Presidencia de la República de Colombia este viernes 7 de agosto, la eventual salida del territorio nacional del mandatario Gustavo Petro se convirtió en el centro de un reciente choque político institucional a través de las redes sociales. Le puede interesar: Salida de Petro del poder podría acelerar investigaciones de la justicia de EE. UU. en su contra El expresidente Andrés Pastrana solicitó formalmente al Senado de la República frenar cualquier autorización de viaje al exterior del jefe de Estado saliente. A través de su cuenta en la red social X, el dirigente conservador sostuvo recientemente que el mandatario debe atender primero los requerimientos sobre los cuestionamientos a su campaña e investigación a su administración. “El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno”, escribió Pastrana en sus redes sociales.

El fundamento constitucional invocado

La postura del expresidente apela al artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, norma que sujeta la movilidad del jefe de Estado en funciones a la aprobación previa de la corporación legislativa. El texto constitucional especifica: “La infracción de esta disposición implica abandono del cargo. El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Pese a la solicitud planteada por Pastrana, el Senado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el particular, ni se registran decisiones judiciales o administrativas que restrinjan la movilidad del mandatario al término de su periodo.

Trámites y restricciones logísticas del viaje

El origen de la controversia responde a los planes del presidente saliente Gustavo Petro para desplazarse a Estados Unidos tras una reciente visita a Cuba, donde se reunió con Miguel Díaz-Canel. El propio mandatario detalló en sus redes sociales la intención del viaje: “Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”.

Desde la Casa de Nariño se tramitó la solicitud formal ante las autoridades estadounidenses; sin embargo, el desplazamiento permanece bloqueado por la falta de expedición de la visa requerida. Esta ausencia de aprobación paraliza los permisos de sobrevuelo y recarga de combustible del avión oficial. Adicionalmente, la aeronave presidencial figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante una llamada telefónica reciente, el mandatario estadounidense Donald Trump manifestó desconocer la situación del avión y se comprometió a revisar el caso para evaluar su exclusión del listado.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty

Estatus en organismos internacionales

En el plano legal internacional, la Comisión de Control de Interpol certificó el 3 de agosto de 2026 que Gustavo Petro no presenta registros ni investigaciones penales en el Sistema de Información de la organización. El organismo aclaró a la defensa técnica del mandatario que sus competencias corresponden exclusivamente a sus bases de datos internas y no suplen las actuaciones de la justicia nacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Frente a esto, la representación jurídica de Petro solicitó una medida provisional preventiva para garantizar el derecho a la defensa ante eventuales registros futuros. También le puede interesar: La metamorfosis de Petro: así cambió su físico en cuatro años con cabello, estilo y retoques que marcaron su paso por la Presidencia Bloque de preguntas y respuestas: