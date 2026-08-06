Andrés Pastrana le solicitó al Senado que impida la salida de Petro del país luego de dejar la presidencia: “Que responda por los escándalos”

Antes de que se concrete el relevo en la Presidencia de la República de Colombia este viernes 7 de agosto, la eventual salida del territorio nacional del mandatario Gustavo Petro se convirtió en el centro de un reciente choque político institucional a través de las redes sociales.
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El expresidente Andrés Pastrana solicitó formalmente al Senado de la República frenar cualquier autorización de viaje al exterior del jefe de Estado saliente. A través de su cuenta en la red social X, el dirigente conservador sostuvo recientemente que el mandatario debe atender primero los requerimientos sobre los cuestionamientos a su campaña e investigación a su administración.
“El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno”, escribió Pastrana en sus redes sociales.