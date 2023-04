“La paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico”: Pastrana

“El Gobierno Petro no nos está dando garantías a la oposición, no nos está dando garantías en la seguridad, y acá vamos a seguir, porque ellos lo que quieren es escondernos”.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE), en una decisión que todavía no entiendo, nos dio solo 30 días para que la gente pueda regresar o pueda inscribirse al partido. No hablamos de nombres porque queremos ver quiénes van a volver, militantes o simpatizantes, quiénes se quieren inscribir. Estamos tratando de recorrer el país porque nos tienen en una campana de silencio en muchos lugares”.

El actual canciller, Álvaro Leyva, al que es fiscal Néstor Humberto Martínez señala de pertenecer a las Farc, le hizo el contacto a usted con la guerrilla. ¿Cómo fue esa gestión?

“Todo el mundo conocía de la cercanía de Álvaro Leyva con las Farc y él fue quien coordinó el diálogo con Victor G., quien fue mi comisionado para la paz. Fueron y estuvieron allá con Tirofijo y Jojoy ese día y ahí es cuando aparece la foto de que Víctor G. en la que se le entrega el reloj de la paz porque la hora de la paz llegó . El siguiente enlace no fue a través de Leyva”.

¿Usted conversó con Leyva de eso? De la cercanía con las Farc...

“No, Leyva ya tenía problemas y creo que ya no estaba en el país”.

Usted acusa Partido Conservador de ser corrupto, pero de la presidencia del Directorio ya se fue Carlos Andrés Trujillo. Entonces, ¿qué resolvería al Partido Conservador?

“Es que el partido no está aquí, está con el Pacto Histórico, están en el Gobierno. Nosotros estamos asqueados de ver esa corrupción, cuando uno recoge las voces de los líderes ellos dicen que ese no es el Partido Conservador nuestro. Hay quienes me dicen que van a estar en la Nueva Fuerza porque van a derrotar a esos corruptos. Las reformas de Petro, si salen, no es por Petro, salen por el Conservador, el Liberal y La U. Ellos van a ser los responsables y en el país les vamos a cobrar, va a haber esa sanción política y social en octubre, en las elecciones”.

¿Cómo ve los viajes del presidente Petro a Venezuela?

“El jefe de Petro en Colombia es Juan Manuel Santos y en Venezuela es Nicolás Maduro, el narcodictador, el jefe del Cartel de los Soles. Cada que va a hablar con Maduro se reúne dos días antes en con Santos en Colombia. ¿Y qué presidente ha ido seis veces a Venezuela? Ninguno. ¿A qué va Petro a Venezuela? Cuando hay una visita de Estado se conoce en detalle la agenda y con esos viajes no sabemos a a qué va”.

¿Qué ha hablado con el expresidente Uribe para las regionales?

“Nada, todavía no hemos hablado porque estoy dedicado a conformar La Nueva Fuerza”.