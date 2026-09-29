Las confesiones criminales que han permitido reconstruir el asesinato y la desaparición de Andrés Camilo Peláez

Cuatro años después de que el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes desapareciera en San Andrés de Cuerquia, uno de los hombres que, según la Fiscalía, tuvo una función concreta dentro del secuestro aceptó cargos y dejó otra pieza en el rompecabezas que las autoridades intentan reconstruir desde abril de 2022. Se trata de Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, quien actualmente tiene 21 años, pero cuando ocurrieron los hechos estaba por sus 17 años. Ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Palacio Arango aceptó el cargo imputado de desaparición forzada agravada, convirtiéndose en el segundo de los cinco procesados que acepta responsabilidad dentro de esta investigación. Lea también: Carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Camilo fue hallado en lote invadido del Hospital Mental de Antioquia Su papel, de acuerdo con la información que la Fiscalía había recopilado antes de esta diligencia, no habría sido secundario. ‘El Cabo’ habría estado encargado de vigilar la vivienda a la que fue llevado Peláez después de ser interceptado y retenido por integrantes de ‘El Mesa’. La investigación lo ubica así como uno de los hombres que permanecieron alrededor del lugar mientras el ingeniero estaba privado de la libertad. Pero la investigación permite reconstruir un papel aún más amplio. Los datos que han trascendido del expediente indican que la estructura comenzó siguiendo los movimientos de Andrés Camilo antes de ejecutar el rapto. No se pierda: Otro de los implicados en el secuestro del ingeniero Andrés Camilo aceptó su culpa y dio pistas sobre su secuestro Esa vigilancia buscaba determinar por dónde se movilizaba y establecer el momento adecuado para interceptarlo. Esa misma línea apareció en la declaración de Juan Diego Echavarría Arango, alias ‘Se Lo Juro’, quien tenía 17 años al momento del crimen y aceptó cargos días antes. Claudia Yepes Upegui, la madre de Andrés Camilo , ha sido la artífice de la justicia que se empieza a asomar en el caso. Durante más de 1.620 días, Claudia convirtió su cuenta en la red social X —bajo el usuario @claoyepes— en un diario ininterrumpido de resistencia maternal. Cada mañana, sin falta, publicaba un trino para contar los días exactos desde la desaparición de su hijo. Etiquetaba a autoridades, periodistas y entidades estatales, reclamaba respuestas y se negaba a dejar que el caso cayera en el olvido.

Su persistencia en las redes convirtió la ausencia de Andrés Camilo en una denuncia diaria, que despertó la solidaridad de miles de personas y acompañó la presión pública que hoy mantiene abierto el caso, con cinco personas judicializadas por su desaparición. Ahora trina para que la verdad completa del caso se conozca. No se pierda: Cayó el quinto implicado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo: ¿de quién se trata?

La noche en que Andrés Camilo desapareció

Andrés Camilo había llegado a San Andrés de Cuerquia, a 3 horas y media de Medellín, por razones de trabajo. Se hospedaba en el hotel Luz del Norte, a una cuadra del parque principal, mientras realizaba labores relacionadas con su trabajo como contratista de Hidroituango. La noche del 2 de abril de 2022 salió del hotel, recorrió el municipio y posteriormente estuvo en un establecimiento ubicado en el parque principal, donde se encontró con un conocido. Horas después, ya entrada la madrugada, el ingeniero se desplazó hacia un sector donde, según la reconstrucción conocida por las autoridades, habría sido citado. Le puede interesar: Imputarán a otro implicado en desaparición de ingeniero en San Andrés de Cuerquia, ¿quién es? La secuencia investigativa ubica ese encuentro hacia la 1:30 de la madrugada del 3 de abril, una cuadra detrás de la iglesia principal del municipio. Allí, según la hipótesis de la Fiscalía y la información entregada por el abogado Miguel Ángel del Río, estaban los hoy capturados Weimar Alexander Castillo, alias 300, y Juan Fernando Tobón Correa (‘El Paisa’). Fue en ese punto donde se habría ejecutado el rapto. Los investigadores del equipo especializado de la Fiscalía y la Policía, en las audiencias, han sostenido que antes de ese momento ya había hombres encargados de seguir los pasos del ingeniero y establecer el instante en que podía ser interceptado. Dentro de esa estructura aparece ‘El Cabo’. Después, según la investigación, Peláez fue obligado a subir a una camioneta y sacado del sector. Ese vehículo acaba de convertirse, además, en una de las piezas físicas más importantes de la investigación. Lea también: Después de sacarlo de una fosa, criminales habrían tirado a un río al ingeniero Andrés Camilo

La camioneta que apareció cuatro años después

El pasado 22 de septiembre, las autoridades encontraron en Bello una camioneta Mazda B2600, modelo 1997, color verde arrecife y placas PEL-897, que estaría relacionada con el traslado del ingeniero después de su retención. El automotor estaba en un parqueadero ubicado en un predio perteneciente al Hospital Mental de Antioquia, en el barrio Santa Ana, un terreno que habría sido ocupado irregularmente años atrás. Vecinos del sector dijeron que el vehículo permanecía allí desde comienzos de 2023. La investigación señala a alias 300 como la persona que habría conducido esa camioneta durante el operativo contra Peláez. Le puede interesar: Cae cuarto implicado en desaparición del ingeniero Andrés Peláez: fue aprehendido en Bello El vehículo habría servido para llevarlo desde el lugar donde fue interceptado hasta los sitios donde posteriormente permaneció retenido. Así, cuatro años después de la desaparición, los investigadores tienen una cadena cada vez más definida: vigilancia, interceptación, traslado y cautiverio.

Dos menores dentro de la estructura

Lo que ocurrió con ‘El Cabo’ tiene además una coincidencia importante con el caso de ‘Se Lo Juro’. Ambos eran menores de edad cuando desapareció Andrés Camilo, por lo que sus procesos se adelantan bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ‘Se Lo Juro’, hoy de 22 años, fue vinculado formalmente al proceso en septiembre y aceptó el cargo de desaparición forzada agravada. Pero la declaración de ‘Se Lo Juro’ es la que hasta ahora ha permitido conocer los mayores detalles sobre lo que habría ocurrido después del secuestro. Entérese: Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez Según la versión divulgada a partir de una audiencia, el ingeniero fue trasladado inicialmente a una finca y posteriormente a una vivienda de San Andrés de Cuerquia. Allí habría permanecido amarrado y con el rostro cubierto, mientras sus captores intentaban obtener dinero de él. “Lo teníamos amarrado, le tapamos la cara con una bolsa y él nos pedía que lo soltáramos”, habría relatado el joven durante su declaración. La casa estaba ubicada en la calle 28 con carrera 28, cerca de la iglesia principal. Según la reconstrucción conocida por EL COLOMBIANO, era una vivienda vieja, de tapia y puertas de madera. Los vecinos dijeron que no advirtieron movimientos que les hicieran sospechar que allí mantenían retenida a una persona. La Fiscalía sostiene que el objetivo era conseguir $10 millones. El motivo principal del secuestro de Andrés Camilo Peláez Yepes fue un “descuadre” de cuentas del grupo criminal ‘El Mesa’. Lo que ha reconstruido la Fiscalía permite establecer que miembros locales de la banda perdieron un millón de pesos debido a disputas y “guerras internas” por el control del microtráfico y las plazas de vicio de la región. Para tapar ese faltante y evitar represalias o problemas con los máximos cabecillas nacionales de la organización, los delincuentes locales decidieron secuestrar al ingeniero forestal con el fin de exigirle el dinero perdido a él. Como el dinero no apareció inmediatamente en manos de Andrés Camilo —quien les manifestó que no tenía esa suma ni formas de conseguirla—, la banda elevó la exigencia económica hasta los 10 millones de pesos presionando también a su familia. Al no obtener el pago de la extorsión, la situación escaló drásticamente hacia la tortura y su posterior asesinato. Le puede interesar: “Quiero encontrar a Camilo como esté, ha sido un tiempo demasiado largo” Los testimonios conocidos hasta ahora describen golpes, agresiones y torturas durante el cautiverio. Sobre la muerte existen, sin embargo, versiones diferentes respecto de la participación concreta de cada integrante de la estructura. Una de las declaraciones atribuye a alias El Paisa un disparo en una pierna y posteriormente la muerte del ingeniero; otras reconstrucciones publicadas han entregado versiones distintas sobre la agresión final. Por eso, esa parte debe mantenerse dentro de lo que la Fiscalía logre establecer en el proceso.

Una fosa y después el río

La otra gran incógnita es qué hicieron con el cuerpo. La hipótesis investigativa que se conoció en audiencias, este mes, establece que, después de ser asesinado, el cadáver de Andrés Camilo habría sido llevado hasta una zona rural cercana al río San Andrés, en inmediaciones de la vereda Guayabal. Allí habría sido sepultado en una fosa de aproximadamente 1,70 metros de profundidad, ubicada a pocos metros del río. Según esa reconstrucción, los restos habrían permanecido allí durante varios años.

Posteriormente, cuando las autoridades avanzaron en la investigación y se acercaron al lugar donde se creía que estaban los restos, estos habrían sido retirados y arrojados al río San Andrés, de acuerdo con la hipótesis que maneja la Fiscalía y que ha sido divulgada por los abogados de la familia. Hasta ahora, los restos de Andrés Camilo no han sido encontrados. El río San Andrés, además, desemboca en el río Cauca antes de llegar al área de influencia de Hidroituango, lo que amplía enormemente el desafío de las labores de búsqueda.

‘El Cabo’ ahora es una pieza judicial

Con el allanamiento a cargos de Brayan Andrei Palacio Arango, ya son dos los procesados que han aceptado responsabilidad en el caso. El primero fue ‘Se Lo Juro’, cuya declaración permitió a los investigadores reconstruir buena parte de la secuencia del secuestro. Le también: Nueva captura dio giro al caso de desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia Los otros tres procesados son Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’; y Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’. Los tres fueron judicializados por su presunta participación y permanecen vinculados al proceso. La aceptación de ‘El Cabo’ llega, además, en un momento en que la investigación acaba de incorporar una prueba física clave: la camioneta en la que, según las autoridades, fue movilizado Andrés Camilo. Su allanamiento a cargos no significa que todos los detalles de la confesión de ‘Se Lo Juro’ hayan quedado automáticamente acreditados, ni que la ubicación final del cuerpo esté esclarecida. De hecho, Teleantioquia señaló que la Fiscalía aún no había hecho públicos los detalles de la diligencia de ‘El Cabo’. Lo que sí cambia el escenario es que la investigación ya no se sostiene únicamente sobre una desaparición sin explicación. Lea también: Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa Hoy hay cinco procesados, dos aceptaciones de cargos, una reconstrucción testimonial de los últimos momentos conocidos del ingeniero y un vehículo que habría sido utilizado en el traslado y que apareció cuatro años después en Bello. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas