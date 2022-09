En todo caso, en el documento de la demanda, conocido por EL COLOMBIANO, se asegura que Barreto no tiene reconocimientos como experto en temas energéticos y no ha desempeñado cargos en entidades públicas o privadas en en ese sector por un periodo superior a seis años.

En este caso, del cual también hacen parte –entre otros– el Ministerio de Minas y la Presidencia de la República, la Procuraduría ya emitió un concepto. Si bien dice que, de acuerdo con la hoja de vida de Barreto presumiblemente no cumpliría con los requisitos para estar en el cargo, la demanda no debe prosperar por dos razones. La primera, es que considera que primero debió tramitarse por el Tribunal de Cundinamarca antes que por el Consejo de Estado. Y la segunda es que la hoja de vida en sí misma no es una prueba sobre si tienen o no idoneidad para el cargo.

Hay expectativa por lo que salga de la medida cautelar y la demanda de fondo