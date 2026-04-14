x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Exministra Buitrago denuncia “presión incluso con amenazas de una senadora” en mesa de negociación en cárceles

La exministra de Justicia denunció amenazas y presiones durante las mesas de “paz total” y señaló que incluso recibió mensajes intimidatorios, presuntamente por parte de la senadora Isabel Zuleta.

  • Las declaraciones las dio la exministra en medio de una entrevista radial con La FM. Foto: Colprensa
    Las declaraciones las dio la exministra en medio de una entrevista radial con La FM. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En medio de una entrevista radial, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, lanzó graves denuncias sobre presuntas presiones, amenazas y actuaciones irregulares en el marco de las mesas de negociación de la política de “paz total”. La exfuncionaria aseguró que durante su gestión recibió intimidaciones directas por parte de actores vinculados al proceso, incluyendo a una congresista, presuntamente, Isabel Zuleta.

“La presión y la permanente crítica con incluso amenazas muy fuertes de las personas que participaban en las mesas de negociación, en particular de una senadora”, afirmó la exministra en entrevista con La FM.

Pero no se quedó ahí. Buitrago fue más allá al señalar que estas conductas implicaban un uso indebido del poder. “Si hay una persona que ostenta el poder y utiliza el poder para hacer esta clase de cosas, también hay que ver cómo genera amenazas, constreñimientos y obviamente llamadas”, dijo.

Según relató, las intimidaciones llegaron de manera directa a su teléfono. “Yo soy testigo porque me han llegado esos WhatsApp a mí directamente en donde me amenazaba de que yo iba a ser responsable de la ruptura del proceso de paz”.

¿Qué pasa con la política de paz total?

La exministra también cuestionó el enfoque con el que se estaría implementando la política de paz, bastión del Gobierno Petro, y advirtió sobre posibles excesos y concesiones indebidas.

“¿Qué estamos haciendo con fundamento en la ley de la paz total? Invirtiendo toda la pirámide en un sistema de derechos (...) y no por estar sentados a la mesa se le pueden dar privilegios de que efectivamente rompan esas reglas, cometan delitos”, expresó.

En ese contexto, alertó sobre presuntas injerencias en procedimientos dentro de centros penitenciarios, como por ejemplo el “parrandón” vallenato que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí durante la semana pasada.

Buitrago recriminó el hecho de que criminales “tengan la autoridad para parar allanamientos o definir qué hacen y qué no hacen dentro de los centros carcelarios”.

Justamente sobre este caso, a Buitrago se le preguntó si en algún momento Isabel Zuleta impidió que se realizara un allanamiento en el caso de Itagüí, que la exministra había ordenado.

Al respecto, Buitrago indicó que, si bien se realizó el allanamiento, posteriormente hubo presiones para revertir sus resultados. “Yo conocí que se hizo el allanamiento, pero después hubo una serie de insistencias para que se le devolvieran los elementos incautados como prohibidos a estas personas”, explicó.

Asimismo, denunció decisiones que, según dijo, van completamente en contra de la normativa penitenciaria. “Se empiezan a unir a todas estas personas en un solo pabellón de la cárcel (...) esto es impensable en un centro carcelario, esto es absolutamente contrario a las leyes del manejo de las cárceles”.

Lea también: Petro amenaza con “sacar” a alcaldes que no lo obedezcan con avalúo catastral; Asocapitales reacciona

Temas recomendados

Cárceles
Ministerio de Justicia y del Derecho
Paz Total
Gobierno Nacional
Gobierno del cambio
Exministro
Colombia
Isabel Zuleta
Ángela María Buitrago
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida