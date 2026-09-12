De cómo Álvaro Uribe viajó del liberalismo de izquierda a la derecha

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su madre, Laura Vélez, lo formó en la tradición liberal de izquierda, en la que permaneció durante décadas. Así lo narra el escritor y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.