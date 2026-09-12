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Aviación del Ejército colombiano planea adquirir 28 helicópteros y un caza para 2030, ¿de dónde saldrá la plata?

Una opción es el helicóptero H145 de Airbus, de origen alemán. Otra es el AW139, de la firma ítalo-británica Leonardo, y la tercera alternativa es el Bell 412EPX, fabricado en Canadá.

  • AVIACIÓN DEL EJÉRCITO: ENTRE LA FALTA DE RECURSOS Y EL DESGASTE DE SU FLOTA. Helicóptero UH 60 Black Hawk. Foto: Ejército
    AVIACIÓN DEL EJÉRCITO: ENTRE LA FALTA DE RECURSOS Y EL DESGASTE DE SU FLOTA. Helicóptero UH 60 Black Hawk. Foto: Ejército
Colprensa
hace 3 horas
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Entre 2026 y 2030, al menos 32 de las aeronaves con las que cuenta la Aviación del Ejército cumplirán su ciclo de vida útil y deberán salir de servicio, lo que obligará a la institución, a pesar de las restricciones presupuestales que existen hoy en día, a acelerar la compra de sus reemplazos.

Información oficial detalla que el Ejército cuenta con 116 aeronaves, de las cuales 96 son helicópteros. Entre ellos están los MI-17, de fabricación rusa; los UH-60 Black Hawk, considerados la columna vertebral de las operaciones aéreas de la institución; y los Huey II.

Estos últimos, con 28 unidades, casi un tercio de la flota total, tienen fecha de retiro entre 2028 y 2029 y cargan una responsabilidad adicional: no solo cumplen sus funciones normales, sino que además suplen las que dejaron los nueve helicópteros UH-1N, retirados el pasado 10 de octubre de 2025 sin ningún sustituto.

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Por eso la premura de reemplazarlos. Los recursos saldrán del documento Conpes que dejó proyectado el gobierno del presidente Gustavo Petro: fuentes conocidas por esta agencia revelan que la cifra supera los tres billones de pesos, y que hasta ahora hay tres propuestas sobre la mesa, las cuales deben ser aprobadas por el nuevo gobierno.

Se trata, en primer lugar, del H145 de Airbus, de origen alemán. Es uno de los helicópteros más usados del mundo en labores civiles y militares, desde emergencias médicas hasta operaciones de combate. Su versión militar ya fue elegida por 14 naciones, incluido Estados Unidos.

La segunda alternativa es el AW139, de la firma italo-británica Leonardo. Es un helicóptero de tamaño medio capaz de transportar hasta 15 personas por vuelo, con un peso máximo al despegue de 6.800 kilogramos y una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora, lo que lo haría útil tanto para mover tropas como para misiones de rescate o evacuación médica.

La tercera opción es el Bell 412EPX, fabricado en Canadá. Pertenece a una familia de helicópteros con más de cuatro décadas de uso ininterrumpido y más de 1.350 unidades entregadas en todo el mundo. Tiene capacidad para 14 tropas y un peso máximo bruto de 5.500 kilogramos.

Pese a que las tres opciones siguen sobre la mesa, el Ejército ya tiene una preferencia: el AW139, por su “capacidad y maniobra para las tropas”, según fuentes consultadas. La decisión final, sin embargo, no es suya: la tiene un comité del Ministerio de Defensa, con participación del Ejército, que aún estudia cada una de las propuestas.

La incorporación, eso sí, no será inmediata: el cronograma arrancaría una vez se firme el contrato y se extendería hasta 2034, cuando está prevista la entrega de las últimas unidades.

La compra de un avión Caza 295 italiano

El presupuesto de tres billones de pesos contempla también la compra de un avión Caza 295 italiano, además de la adquisición de repuestos para toda la flota existente y el mantenimiento de los 19 helicópteros MI-17, de fabricación rusa, proceso que tuvo que comenzar de nuevo tras las irregularidades detectadas y por las cuales ya hay varias personas poniéndole la cara a la justicia.

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Se trata del exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.

Este anuncio, aunque positivo, no resuelve por completo el problema de Aviación Ejército: todavía no hay una decisión sobre el reemplazo de los nueve helicópteros UH-1N, ni tampoco de la joya de la corona de los aviones, el Antonov 32 de fabricación rusa, al que le queda apenas un año de vida útil: en 2027 deberá salir de servicio definitivamente.

A eso se suma la salida de los tres aviones españoles CASA 212, que transportaban entre ocho y 45 personas y fueron retirados en enero de este año. En el mercado internacional ya no se consiguen repuestos ni componentes para mantenerlos operativos, así que, literalmente, se volvieron inservibles.

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¿Cuándo deben salir de servicio los helicópteros Huey II y por qué es urgente su reemplazo?
Los helicópteros Huey II saldrán de servicio entre 2028 y 2029, pero su reemplazo es urgente porque actualmente están cubriendo no solo sus misiones habituales, sino también las tareas de nueve helicópteros UH-1N que fueron retirados en octubre de 2025 sin un sustituto.
¿Cuánto dinero se invertirá en la renovación de la flota de la Aviación del Ejército?
La inversión proyectada supera los tres billones de pesos colombianos, los cuales provienen de los recursos asignados a través de un documento Conpes proyectado por el gobierno de Gustavo Petro.
¿Qué modelos de helicópteros está evaluando el Ministerio de Defensa para sustituir los Huey II?
Las tres propuestas en evaluación son el Airbus H145 (de origen alemán), el Leonardo AW139 (de la firma ítalo-británica) y el Bell 412EPX (fabricado en Canadá).

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