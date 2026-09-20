“Si hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”: Uribe pide definir su situación por masacres en Antioquia

“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, fue la frase con la que el expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a la justicia colombiana para que llegue a una decisión sobre su situación judicial y nada quede en el limbo.
Esto es debido a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en relación con presuntos hechos de violencia ocurridos durante el periodo en el que fue gobernador de Antioquia (1995-1997).