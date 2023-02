“¿Quién dijo que huyo?”, preguntó Rueda al grupo de reporteros. A lo que la periodista respondió: “Yo lo dije”. Ella intentó zanjar el momento haciéndole una pregunta, pero el comisionado la detuvo y le dijo: “por favor, con respeto. No, no, no, no. ¿Cuál es su director?”.

Publicidad