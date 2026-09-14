Corruptos serían trasladados a cárceles sin privilegios y otros puntos clave de la alocución de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una serie de medidas por parte de su gobierno en su alocución de este domingo. Como ya es costumbre, el primer mandatario se dirigió al país en la noche; esta vez, en una intervención cercana a una hora, habló desde eliminar privilegios de cárcel a los corruptos hasta un nuevo consulado de Estados Unidos en el país. El presidente planteó revisar los casos de aquellos presos por corrupción para eliminarles privilegios. Incluso, trasladarlos a cárceles en caso de que estén recluidos en guarniciones militares o estaciones de Policía. “Se acabaron los privilegios para los corruptos”, dijo De la Espriella. A su vez, se refirió a que la corrupción “no es un delito sin víctimas” y enumeró casos como los de niños que se quedan sin comida, jóvenes cuya educación es arrebatada o medicamentos que no son entregados por culpa de este flagelo. Le puede interesar: Intervenir universidades no le salió bien a Petro: la radiografía de 12 casos

Acuerdos de Barranquilla y la propuesta de un nuevo consulado de EE. UU.

De la Espriella también habló de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, la hoja de ruta a la que llegó con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras su visita a la capital del Atlántico la semana pasada. Y volvió a recordar la ayuda de más de 26 millones de dólares que ese país ha dado por el terremoto. En ese sentido, se refirió a que ese país abriría un consulado en esa ciudad, a la que De la Espriella se refiere permanentemente como la “capital alterna”. Cuando Rubio fue abordado por periodistas en su visita con respecto a la propuesta, dijo que se estudiaría, pero que él estaba de acuerdo con la idea.

Postura frente a la suspensión judicial de la fumigación con glufosinato

De la Espriella abordó el tema de los cultivos de uso ilícito; concretamente, la aspersión aérea. Su Gobierno ha planteado aplicar este método con un químico herbicida llamado glufosinato de amonio. Esto, para respetar la jurisprudencia que tiene suspendido el uso del glifosato desde hace años. De la Espriella se refirió al tema dos días después de que un juez suspendiera el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato en Putumayo. “El Gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que jurídicamente proceda”, dijo el mandatario. Pero después hizo referencia a la decisión judicial. “Pero, cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello (...) no voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces”, agregó. Le puede interesar: De la Espriella no cobrará su sueldo como presidente: anunció que cada mes lo donará a causas sociales tras dar el primero en Quindío

Polémico protocolo para el ingreso de la Fuerza Pública a universidades pública

El presidente propuso una medida que ya ha generado polémica en la opinión pública. Se trata de un protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo que ocurran en universidades públicas. El mandatario señaló que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estas situaciones y podrá ingresar a los campus cuando se presenten hechos violentos o se estén preparando actos vandálicos o terroristas. Y agregó que el protocolo establecerá criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

Resultados de seguridad y justicia

De la Espriella hizo un balance de la situación de seguridad y justicia en los primeros 36 días de su Gobierno. Habló de haber “afectado” a 24 cabecillas de “las principales estructuras narcoterroristas”, 19 capturados y 5 muertos en operaciones militares. Y se refirió a que en ese mismo periodo de tiempo ha habido “más de 17.000 capturas”. El presidente habló de la operación “Azarías”, en la que murieron 24 personas. Tras ese operativo, De la Espriella fue criticado por publicar imágenes caminando entre los cuerpos. Además, tuvo que retirarlas después de una decisión judicial.

Saldar “deuda histórica” con el Chocó y atención por el terremoto

Pasando a temas relacionados con el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, De la Espriella recordó que el Chocó ha sido uno de los departamentos más afectados por la emergencia. Y contó cómo el sector privado se ha articulado con el Gobierno para ejecutar un plan de reconstrucción. “Hace unos días llegué a Quibdó con los principales empresarios del país, con un propósito muy claro. Dejar de hablar de la deuda histórica con el Chocó y comenzar de una buena vez a pagarla con inversión, obras, empleo y oportunidades”, dijo. Como compromisos, habló de renovar el de Quibdó, estructurar un paquete de inversiones en infraestructura vial por un billón de pesos, entre otras medidas. Del terremoto también se refirió a la llegada de materiales de construcción y maquinaria amarilla para apoyar labores de reconstrucción y recuperación en departamentos como Quindío y Valle del Cauca. A su vez, habló de subsidios que ya se estarían entregando.

Crisis fiscal: De la Espriella le echó la culpa a Petro

En otro tema, el presidente denunció una crisis fiscal heredada del gobierno Petro. “La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos, es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, su despilfarro y su corrupción. Tomaron decisiones ilegales que dejaron a Colombia al borde del abismo”, dijo.

Al presentar el Presupuesto de 635 billones de pesos que planteó su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que “el 44 % depende de la deuda”, por lo que propuso recortes por 17.4 millones de pesos y reactivar la economía mediante el impulso de la inversión privada.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas frecuentes