Corruptos serían trasladados a cárceles sin privilegios y otros puntos clave de la alocución de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una serie de medidas por parte de su gobierno en su alocución de este domingo. Como ya es costumbre, el primer mandatario se dirigió al país en la noche; esta vez, en una intervención cercana a una hora, habló desde eliminar privilegios de cárcel a los corruptos hasta un nuevo consulado de Estados Unidos en el país.
El presidente planteó revisar los casos de aquellos presos por corrupción para eliminarles privilegios. Incluso, trasladarlos a cárceles en caso de que estén recluidos en guarniciones militares o estaciones de Policía. “Se acabaron los privilegios para los corruptos”, dijo De la Espriella.
A su vez, se refirió a que la corrupción “no es un delito sin víctimas” y enumeró casos como los de niños que se quedan sin comida, jóvenes cuya educación es arrebatada o medicamentos que no son entregados por culpa de este flagelo.
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