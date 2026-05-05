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Mina en Sutatausa tenía fallas advertidas por la ANM antes de la tragedia que dejó 9 muertos: esto se sabe

Las 6 personas rescatadas con vida ya reciben atención médica en un centro hospitalario cercano a la zona del accidente. La Agencia Nacional de Minería señaló que, hace menos de un mes, había advertido por falencias en la operación de la mina.

  • El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, envió un mensaje de condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos. Foto: Redes sociales.
    El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, envió un mensaje de condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de horas en las labores de rescate de los mineros que se encontraban atrapados en la mina La Ciscuda, ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, las autoridades confirmaron que, a causa de la explosión, fallecieron nueve trabajadores.

Sin embargo, las labores de rescate lograron salvar a seis mineros que también se encontraban allí, quienes fueron remitidos al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben tratamiento médico, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado oficial.

La entidad también señaló que “equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM continúan en la zona. Expresamos sinceras condolencias y nuestra solidaridad con las familias”.

En su comunicado, la ANM además confirmó que hace menos de un mes, había advertido por fallas en la operación de la mina que representaban un riesgo para los trabajadores.

La entidad reveló que, tras una visita de inspección realizada el pasado 9 de abril, se habían identificado fallas en la operación que representaban riesgos para la seguridad. Entre ellas, la presencia de polvo de carbón, acumulación de gases como metano y labores abandonadas que podrían generar explosiones.

Por esto, la ANM presentó las siguientes recomendaciones a la mina:

· “Actualizar las labores de ventilación al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos”.

· “Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron acumulaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar condiciones peligrosas”.

· “Incluir dentro de la matriz de riesgos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones y control de polvo de carbón”.

Luego, la ANM confirmó que justamente tras estas visitas de inspección, se les recomendó a la mina que, por ejemplo, “los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras”.

A pesar de ello, el accidente no se pudo prevenir y hoy el departamento de Cundinamarca enfrenta una nueva tragedia por fallas en esta mina.

¿Qué dijo el gobernador de Cundinamarca?

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, en horas de la madrugada de este martes, confirmó la muerte de los nueve mineros que permanecían atrapados tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa.

“Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, señaló el mandatario.

Según explicó, los demás trabajadores que hacían parte del turno lograron ser evacuados con vida y recibieron atención médica. “Las otras 6 personas que hacían parte del turno fueron retiradas del lugar y trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para su valoración médica”, indicó.

Mientras tanto, en la zona continúan las labores de atención y verificación por parte de los organismos de socorro. “Las labores de atención y verificación continúan en campo con el acompañamiento de los organismos de socorro”, agregó Rey.

El gobernador también informó que unidades de la Cruz Roja Colombiana se desplazaron al lugar para brindar apoyo a los afectados. “Unidades de la Cruz Roja también hacen presencia en la zona para brindar apoyo psicosocial a las familias de las víctimas y a las personas presentes en el lugar”.

Lea también: ELN atacó con drones una estación de Policía en Chocó: “Las medidas ordinarias ya no dan abasto”

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