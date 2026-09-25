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Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Pinocho tras captura de su esposa: “Tiene las horas contadas”

El presidente aseguró que las autoridades continuarán las operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y ordenó seguir el rastro financiero de la estructura criminal.

  • Alias Yolima fue capturada junto a otras 12 personas en seis allanamientos de Santa Marta y Ciénaga. FOTO: Colprensa / Tomado de X: @ABDELAESPRIELLA
    Alias Yolima fue capturada junto a otras 12 personas en seis allanamientos de Santa Marta y Ciénaga. FOTO: Colprensa / Tomado de X: @ABDELAESPRIELLA
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 6 horas
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum a alias Pinocho, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Policía Nacional y el Ejército capturaran a 13 personas durante seis allanamientos realizados en Santa Marta y Ciénaga, Magdalena, entre ellas alias Yolima, compañera sentimental del señalado integrante de la organización.

Los operativos se realizaron esta semana, en medio de las acciones de la Fuerza Pública contra la estructura señalada de estar detrás del paro armado anunciado para Santa Marta.

Tras conocer las capturas, el mandatario publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que se refirió a las operaciones y anunció nuevas acciones contra la organización. De acuerdo con De la Espriella, las autoridades deberán continuar las investigaciones sobre las finanzas de quienes estarían vinculados con la estructura.

“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”.

En los procedimientos adelantados en Santa Marta y Ciénaga fueron incautados cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue encontrada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho, según la información entregada por el presidente.

Lea más: Capturan a pareja de alias Pinocho en ofensiva contra las ACSN: autoridades refuerzan búsqueda del cabecilla

El ultimátum del presidente a alias Pinocho

El jefe de Estado también se refirió directamente al señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y afirmó que las autoridades continuarán las operaciones contra la estructura.

“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”.

La captura de alias Yolima hace parte de los resultados reportados por las autoridades en los operativos realizados en el departamento del Magdalena. Según la información divulgada por el mandatario, las acciones permitieron detener a 13 personas y decomisar elementos que estarían relacionados con las actividades de la organización.

En otro de sus mensajes, De la Espriella detalló los resultados de las operaciones:

“Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho”.

Operación Kratos y conexión con el cartel de Sinaloa

El presidente también informó sobre los resultados de la Operación Kratos, un procedimiento adelantado por la Policía Antinarcóticos en coordinación con la DEA y la Fiscalía.

“En la Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos”.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las investigaciones también establecieron una presunta conexión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con el cartel de Sinaloa, a través de alias Flash o “Comando 200”.

“La investigación estableció una conexión de esta organización con el cártel de Sinaloa, a través de alias «Flash» o «Comando 200». La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona para avanzar en la identificación y captura de integrantes de la estructura criminal. El Gobierno también señaló que la investigación sobre las finanzas busca determinar el papel de personas que estarían vinculadas con la organización mediante posibles actividades de testaferro o colaboración.

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No se pierda: Religión, cultivos ilícitos o bombardeos, ¿por qué las decisiones del Gobierno llegan a estrados judiciales?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es alias Pinocho y qué relación tiene con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?
Alias Pinocho es señalado en la información entregada por el Gobierno como el cabecilla principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
¿Quién es alias Yolima y por qué fue capturada?
Alias Yolima es identificada como la compañera sentimental de alias Pinocho. Fue capturada durante uno de los seis allanamientos realizados por la Policía y el Ejército en Santa Marta y Ciénaga.
¿Cuántas personas fueron capturadas en los operativos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra?
En los operativos realizados en Santa Marta y Ciénaga fueron capturadas 13 personas, según la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre alias Pinocho tras la captura de alias Yolima?
El presidente afirmó: “Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas”, y pidió que él y los demás integrantes del grupo se entreguen.

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