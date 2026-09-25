Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Pinocho tras captura de su esposa: “Tiene las horas contadas”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum a alias Pinocho, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Policía Nacional y el Ejército capturaran a 13 personas durante seis allanamientos realizados en Santa Marta y Ciénaga, Magdalena, entre ellas alias Yolima, compañera sentimental del señalado integrante de la organización. Los operativos se realizaron esta semana, en medio de las acciones de la Fuerza Pública contra la estructura señalada de estar detrás del paro armado anunciado para Santa Marta.

Tras conocer las capturas, el mandatario publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que se refirió a las operaciones y anunció nuevas acciones contra la organización. De acuerdo con De la Espriella, las autoridades deberán continuar las investigaciones sobre las finanzas de quienes estarían vinculados con la estructura. “He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”. En los procedimientos adelantados en Santa Marta y Ciénaga fueron incautados cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue encontrada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho, según la información entregada por el presidente.

El ultimátum del presidente a alias Pinocho

El jefe de Estado también se refirió directamente al señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y afirmó que las autoridades continuarán las operaciones contra la estructura. “Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”. La captura de alias Yolima hace parte de los resultados reportados por las autoridades en los operativos realizados en el departamento del Magdalena. Según la información divulgada por el mandatario, las acciones permitieron detener a 13 personas y decomisar elementos que estarían relacionados con las actividades de la organización. En otro de sus mensajes, De la Espriella detalló los resultados de las operaciones: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, cabecilla principal de la estructura. Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho”.

Operación Kratos y conexión con el cartel de Sinaloa

Bloque de preguntas y respuestas: