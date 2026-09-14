Los insólitos argumentos de ‘Papá Pitufo’ para reclamarle una millonaria indemnización al Estado: dice que sufre depresión

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, habría demandado al Estado colombiano por supuestas irregularidades en su orden de captura. Marín es solicitado en extradición —ya que vivía en Portugal— y se expone a una pena de hasta 27 años por concierto para delinquir y cohecho para dar u ofrecer, aunque en este momento se desconoce su paradero. El nombre del presunto contrabandista también ha sonado por sus acercamientos con la campaña y gobierno de Gustavo Petro. Entre esos episodios, las reuniones entre el exdirector de inteligencia Jorge Lemus y el abogado Luis Felipe Ramírez, en su momento defensor de Marín. Volviendo al caso, según informó Cambio, Marín Buitrago habría afirmado que padece zozobra, angustia, ansiedad, depresión, incertidumbre y afectaciones emocionales y psicológicas. Además, reclama al Estado colombiano cerca de 700 millones de pesos por supuestas irregularidades que se habrían presentado en su orden de captura, según él. Le puede interesar: Interpol activa circular roja contra “Papá Pitufo”: Será buscado en 196 países tras solicitud de la Fiscalía Esa plata también la reclamaría para su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, quienes supuestamente también presentan afectaciones psicológicas derivadas por el proceso penal que llevó a que Marín fuera pedido en extradición desde Portugal. La demanda sería contra las autoridades que intervienen en ese proceso: la Cancillería, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial. Todas serían señaladas de haberle causado los supuestos perjuicios por los que reclamaría la reparación.

Los argumentos sobre la orden de captura en España y Portugal

Según detalla ese medio, la demanda de “Papá Pitufo” cuestionaría que una misma orden judicial haya sido utilizada dos veces para capturarlo. La primera vez en España, el 5 de abril de 2024, y la segunda en Portugal, el 3 de diciembre de ese mismo año. Se recuerda que Marín aprovechó su libertad condicional en el primer país para fugarse al segundo, pero allí fue recapturado.

Lo que estaría argumentando “Papá Pitufo” es que la decisión de libertad condicional tomada a su favor en España bastaba para cancelar la orden de captura que tenía en Colombia, dado que esta no perdió vigencia. Luego quedó en libertad en Portugal en 2025, pero estaría diciendo que hay unas supuestas irregularidades en su orden de captura emitida en Colombia que le habrían generado perjuicios aún existentes. Por eso habla de que él y su familia sufrirían una “afectación continuada” y por eso busca que el Estado colombiano sea condenado.

La tesis de la defensa sobre el presunto “error judicial”

El abogado de Marín, William Mejía, alegaría en la demanda presentada que la orden de captura contra su cliente solo podía dictarse cuando existiera una resolución que resolviera su situación jurídica, ya que Marín estaba en España, país del que también es ciudadano.

Es decir, según el abogado, no podría haber orden de captura contra alguien en el exterior sin una medida de aseguramiento, sentencia o acusación en firme. Y, como la imputación se dio meses después de sus capturas internacionales y su acusación fue hasta noviembre de 2025, el abogado sostiene que se cometió un “error judicial” al haberse solicitado una orden de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, tramitándola en simultáneo con una notificación roja de la Interpol. Por esa supuesta irregularidad, el abogado diría que la Rama Judicial, la Cancillería, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia deben responder patrimonialmente por afectar la libertad, la tranquilidad, el buen nombre, la estabilidad emocional y el núcleo familiar de Buitrago. Para el abogado, la demanda no cuestionaría la existencia de la investigación contra Buitrago, pero sí reprocharía que, supuestamente, no se siguieran las reglas especiales de coordinación internacional y extradición para dictar la orden de captura.

Intentos fallidos de conciliación y la postura de la Rama Judicial

Antes de la presentación de esa demanda, Marín Buitrago habría intentado llegar a una conciliación en la Procuraduría con las autoridades a las que demandó. Habría exigido 400 salarios mínimos desglosados en 100 para él por los perjuicios morales de “angustia, la zozobra, dolor y sufrimiento causados”, 100 salarios también para él por la supuesta violación de su derecho al debido proceso y otro pago de 50 salarios mínimos para cada uno de sus familiares: su esposa y sus tres hijos. No obstante, esa diligencia habría fracasado el 20 de mayo de 2026. Para la Rama Judicial, los argumentos de Marín no tendrían fundamento, ya que habría asumido erróneamente que la decisión de libertad provisional que se tomó en España provocaría el fin de la orden de captura colombiana. “La tesis de la parte convocante descansa en una premisa que no se ajusta al marco normativo aplicable: asumir que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas el 6 de abril de 2024, produjo, por sí sola, la pérdida de vigencia de la orden de captura librada en Colombia”, aseguró el apoderado de la Rama Judicial. Además, la Rama habría dicho que la legislación española permite que sus ciudadanos requeridos en extradición, como Marín, gocen de libertad provisional “sin que ello impida la continuación del procedimiento ni excluya, en abstracto, nuevas actuaciones orientadas a la entrega”. Con todo lo anterior, lo que sigue es que un juzgado administrativo de Bogotá decida si admite o no la acción judicial presentada por “Papá Pitufo”. Bloque de preguntas frecuentes