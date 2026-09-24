Operativo Ecuador-EE. UU. abate a ‘Charlie’, señalado por narcotráfico y vinculado a disidencia de las Farc

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron el 23 de septiembre a un hombre identificado con el alias de ‘Charlie’, señalado por el Gobierno ecuatoriano como uno de sus objetivos militares de alto valor. El operativo se realizó en la provincia de Sucumbíos y contó con coordinación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Según el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ‘Charlie’ hacía parte de Los Choneros y también del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc con presencia y operaciones relacionadas con el narcotráfico en Colombia. Entérese: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta

El hombre, cumplía funciones de operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico. En el operativo también murieron dos hombres que, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, integraban su equipo de seguridad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó sobre la operación desde Nueva York, poco después de intervenir ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Puede leer: Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha

¿Cuál era el vínculo de ‘Charlie’ con una disidencia de las FARC?

La participación del Frente Oliver Sinisterra es uno de los elementos que conecta la operación con Colombia. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa ecuatoriano, ‘Charlie’ cumplía funciones que permitían relacionar las operaciones de Los Choneros en Ecuador con estructuras de las disidencias de las FARC en Colombia. A esta red también se le atribuyen conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

Alias ‘Charlie’ fue abatido en un operativo de las Fuerzas Armadas de Ecuador con apoyo de Estados Unidos. Foto: Daniel Noboa Azin

Loffredo señaló que la misión de ‘Charlie’ en Ecuador estaba relacionada con la logística financiera del crimen organizado transnacional y afirmó que su función era “sembrar terror”. El Frente Oliver Sinisterra fue incluido por Ecuador en la lista de organizaciones catalogadas como grupos terroristas internacionales, dentro del marco de la declaratoria de conflicto armado interno impulsada por Noboa.

Así fue el operativo de Ecuador y Estados Unidos contra alias ‘Charlie’

Noboa publicó en X imágenes relacionadas con el operativo, en las que aparecen tres cuerpos sin vida. Dos de ellos estaban junto a una camioneta que presentaba múltiples impactos de bala. Conozca: Defensora del Pueblo, Irís Marín, dice que “se necesita una intervención integral” tras ofensiva militar en Magdalena y La Guajira

Alias ‘Charlie’ fue abatido en un operativo de las Fuerzas Armadas de Ecuador con apoyo de Estados Unidos. Foto: Daniel Noboa Azin

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, se refirió a la operación y la calificó como una “exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros”. También reiteró el respaldo de Estados Unidos a los países que hacen parte del Escudo de las Américas.

Las fuerzas estadounidenses han desarrollado operaciones en el Pacífico oriental contra embarcaciones relacionadas con las cadenas de suministro de organizaciones de narcotráfico. Según la información citada por EFE, marines estadounidenses han atacado al menos ocho embarcaciones ecuatorianas utilizadas para reabastecer de combustible a lanchas vinculadas con Los Choneros.

Noboa llevó la lucha contra el narcotráfico a la ONU

El anuncio sobre la muerte de ‘Charlie’ coincidió con la agenda de Noboa en Nueva York. Durante su intervención ante la ONU, el mandatario planteó la necesidad de aumentar la cooperación internacional para enfrentar las redes de crimen organizado que operan en varios países. Noboa sostuvo que “ningún Estado derrota solo a un enemigo que no reconoce fronteras”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ecuador presentó tres propuestas: crear un instrumento internacional para identificar, rastrear y congelar flujos financieros ilícitos; establecer una plataforma permanente para compartir información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera; e incluir al crimen organizado transnacional como una prioridad de prevención de conflictos dentro de la iniciativa ONU80. Noboa también se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para plantear la necesidad de fortalecer el marco institucional frente a las economías ilícitas. Siga leyendo: Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor” Bloque de preguntas y respuestas:

Según el Ministerio de Defensa de Ecuador, ‘Charlie’ pertenecía al Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC, y cumplía funciones relacionadas con la logística y las finanzas del narcotráfico transnacional. ¿En qué lugar fue abatido ‘Charlie’? El operativo ocurrió en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. ¿Cómo ayudó Estados Unidos en el operativo contra alias ‘Charlie’? Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron la operación en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). La información suministrada no detalla qué unidades estadounidenses participaron directamente en la acción.