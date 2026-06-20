Alias Chalá, imputado por el crimen del periodista Mateo Pérez, tenía escoltas de empresa ligada a artistas

Durante el operativo de captura contra alias Chalá, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, las autoridades también detuvieron a otras cinco personas. Entre los capturados se encontraban dos escoltas vinculados a una empresa de seguridad privada.
La información fue revelada por el diario El Tiempo, que este sábado informó que en la camioneta de alta gama en la que se movilizaba John Edison Chalá Torrejano, señalado integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Calarcá’, viajaban César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez.
Ambos se desempeñaban como escoltas profesionales y contaban con acreditaciones vigentes ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hasta el próximo 6 de noviembre.
El operativo de captura se dio el pasado 13 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, por donde transitaban los escoltas y el señalado jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable del asesinato del periodista Pérez.
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La investigación de EL TIEMPO reveló que ambos escoltas pertenecen a la empresa Eagle American de Seguridad, una firma con sede en Cúcuta que reporta ingresos por 62.000 millones de peso, según cita el medio.
La compañía es conocida en el mundo del espectáculo por prestar servicios de protección a celebridades como Carlos Vives, Pipe Bueno, el rapero ‘6ix9ine’ y Ryan Castro.
No obstante, el caso ha generado controversias adicionales. Mientras el abogado de la empresa, Cristian Camilo Rico, le dijo a El Tiempo que han protegido al reguetonero Blessd, el abogado del artista, Santiago Trespalacios, negó rotundamente cualquier relación comercial con la firma de seguridad.
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