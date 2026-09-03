Ataques con drones aumentaron 146 % en 2026: 14 viviendas y tres colegios fueron atacados en cinco meses

Entre el zumbido de una abeja y el de un dron puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. En las zonas rurales de Colombia, ese sonido se ha convertido en una señal de alerta para comunidades que desde hace varios años enfrentan ataques con estos artefactos cargados de explosivos. Y nadie parece frenarlo. Solo entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, en un informe en el que además revela una transformación de las dinámicas del conflicto armado y plantea nuevos desafíos para la protección de las comunidades.
El Sistema de Alertas Tempranas de la entidad ha generado 17 alertas durante 2025 y 2026 sobre los riesgos asociados al uso de drones con cargas explosivas.