¿Volverá a acertar? Alejandro Gaviria lanzó nuevas predicciones de cómo será el Gobierno de Petro en los próximos meses; esto dijo

El exministro de Educación, en entrevista con Blu Radio, vaticinó que en el Gobierno Petro “ya no hay marcha atrás, no habrá acuerdo conciliador”.

Frente a la discusión de la salud, que es uno de los temas que tiene a todo el país en vilo, cree que “ese debate se va a volver secundario, porque si no se hace la adhesión presupuestal, y no se toman las decisiones que hay que tomar el tema de salud se va a caer en pedazos (...) los gobiernos tienen que manejar sistemas complejos aplicados a las tareas, para evitar los peores escenarios, lo que se viene es una inacción destructiva”.

“El tono de ayer me sorprendió, y es porque plantea algo que para mí siempre ha sido problemático, y es que el contradictor, el opositor, el que tiene ideas distintas, no se le respeta éticamente. Si yo me opongo a la reforma a la salud no es porque yo pueda tener argumentos, es porque soy vendido, porque tengo un interés”, expresó Gaviria, y que prueba de ello fue la más reciente carta que él presentó juntos a otros exfuncionarios, las críticas que les llegaron fueron las de “vendidos y corruptos”.

Así que cree que Gustavo Petro está siendo bastante irresponsable en sus palabras, porque está llevando al país a un estado de “polarización plena”, y dejó de un lado “el discurso del consenso, del acuerdo en el Congreso, en el gabinete, en el país”.