Alcalde de Cúcuta responde a reclamo de Abelardo: “No nos informaron del Consejo de Seguridad”

En medio de la polémica por la ausencia de varios mandatarios locales en el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella tras el atentado con carro bomba en Los Patios, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aseguró que nunca recibió información oficial sobre la realización del encuentro y pidió disculpas al jefe de Estado por su inasistencia. A través de un video publicado en sus redes sociales, Acevedo afirmó que no fue debido a problemas de comunicación y no por una decisión deliberada. “Quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir ayer al Consejo de Seguridad. Quiero que sepan que no teníamos información”, señaló el mandatario local. Según explicó, incluso durante la mañana del día en que se realizó la reunión no existía confirmación oficial sobre la convocatoria. “Yo escribí a las ocho y media de la mañana, a las nueve de la mañana, y todavía no estaba confirmado el Consejo de Seguridad”, indicó.

Acevedo sostuvo que ni él ni el alcalde de Villa del Rosario fueron informados sobre el encuentro convocado por el Gobierno nacional. “Al alcalde de Villa del Rosario y al alcalde de Cúcuta no nos informaron, no nos avisaron acerca de ese Consejo de Seguridad y por eso no pude asistir”, afirmó. El alcalde agregó que, cuando tuvieron conocimiento de la reunión, enviaron al secretario de Seguridad municipal pocos minutos antes de que comenzara. “De pronto hubo una desinformación y por eso no pudimos asistir”, manifestó.

En su mensaje, Acevedo fue contundente y expresó respaldo al presidente De la Espriella. Además de defender las acciones que ha emprendido su gobierno contra los grupos armados y las estructuras criminales. “Los atentados que se han presentado durante estos días son sencillamente la reacción a los ataques, los bombardeos y las extradiciones que en tan solo un mes usted ha logrado en este país. Los delincuentes y los bandidos sienten pasos de animal grande”, aseguró. Finalmente, el mandatario local destacó el trabajo articulado entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías del área metropolitana para enfrentar los problemas de seguridad en la región, y aseguró que continuará trabajando de la mano con el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis de orden público.

La reunión a la que no fueron los alcaldes

El encuentro lo convocó el jefe de Esto y se realizó para reunirse con la cúpula militar como respuesta al atentado con un carrobomba que se registró contra la estación de Policía del municipio de Los Patios. Se esperaba que sobre las 4 de la tarde el mandatario ofreciera unas declaraciones para dar a conocer las medidas anunciadas para hacer frente a la situación de orden público. Sin embargo, De la Espriella y toda la avanzada de seguridad se retiraron. El tema que ocasionó la salida intempestiva del presidente habría sido la ausencia de los mandatarios locales. Información conocida señala que los alcaldes de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y de Los Patios, Alexi Allende Valencia, no fueron y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, habría llegado tarde.

Según contó Colprensa, el jefe de Estado se molestó mucho tras no encontrar a las máximas autoridades de la zona afectada por los hechos de violencia. Así las cosas, Abelardo de la Espriella calificó estas ausencias como una ofensa para su Gobierno y para la ciudadanía, que esperaba que en esa reunión se definieran acciones puntuales ante el atentado terrorista.