“Es una medida de seguridad y orden público”: alcalde Galán explica las restricciones para motociclistas en Halloween

La Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso de varias restricciones a los motociclistas que van desde este jueves 30 de octubre hasta el lunes festivo 3 de noviembre. Aunque estas ya han generado protestas, el alcalde Carlos Fernando Galán salió a explicar el motivo de estas.

Para el mandatario bogotano, se viene un fin de semana convulsionado en movilidad, por eso, en una entrevista para La W radio explicó las razones que lo llevaron a tomar dichas medidas en contra de los motociclistas.

“Es un fin de semana complejo en la seguridad y movilidad. Se han puesto en peligro a niños y habitantes de la ciudad en medio de las rodadas. Es una medida de seguridad y de orden público”, detalló Galán ante el medio radial.

El alcalde respaldó su justificación advirtiendo que no iba a dejar hacer “lo que se les da la gana” y agregó que en Bogotá hay “invasión de andenes de ciclorrutas y acciones de quienes manejan moto que dificulta el orden en la ciudad”.

“Es una medida excepcional que permite que las capacidades de atención, que son limitadas, y debemos usarlas y desplegarlas de la mejor manera”, concluyó el alcalde mayor.