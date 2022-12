“Miguel Uribe incitando a un golpe de Estado. ¡Es el sueño de la ultraderecha! Porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la corrupción”, señaló el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico.

Precisó que “no estoy promoviendo un golpe de Estado, eso es tan absurdo que ni siquiera merece respuesta. Estoy haciendo todo lo contrario, diciendo que la democracia hay que protegerla, que ante las amenazas a la democracia e institucionalidad, las instituciones deben funcionar”.

Y no desaprovechó las cámaras para lanzar dardos al jefe de Estado. “Debemos estar preparados por si alguna amenaza se materializa, como una constituyente para que Petro se perpetúe en el poder, la intervención del mercado, si se sigue torciendo la ley para ofrecer beneficios a los criminales (...). No podemos negar que, desde hace meses, parte de la preocupación es que Petro quiere hacer una Constituyente y perpetuarse en el poder. No lo ha dicho, aunque algunos allegados lo han sugerido. Hay que esperar, pero si eso llegara a pasar no lo podemos permitir”.