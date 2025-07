Ojo: el caracol africano ya invadió ocho municipios del Oriente antioqueño

La plaga del caracol africano se ha dispersado con rapidez por el Oriente antioqueño y lo denota el hecho de que en 2021 se había registrado la presencia de esta especie en apenas tres municipios de esa subregión, pero al día de hoy ya son ocho las localidades en las cuales se siente la invasión dañina.



Debido a ello, la autoridad ambientan en esta jurisdicción, es decir la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) lanzó una advertencia a la población de esta zona con el fin de que tome medidas que eviten la propagación del Lissachatina fulica, que es el nombre científico del caracol africano.

Los focos que relaciona Cornare en la actualidad se ubican en San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Roque, San Luis, Santo Domingo, Puerto Triunfo y en la parte baja de Sonsón, donde las condiciones de humedad, vegetación y ausencia de depredadores naturales han favorecido la reproducción descontrolada de ese molusco.

Hace un par de meses, en una visita al municipio de San Carlos, EL COLOMBIANO constató la presencia de gran cantidad de caracoles africanos en lotes del área urbana, cercanos al parque de ese municipio.

Vale la pena recordar que este caracol originario de África y que puede alcanzar hasta los 20 centímetros de longitud, llegó a Colombia hace más de una década y desde entonces se ha reproducido sin control, lo cual se facilita debido a que un solo ejemplar puede producir cientos de huevos cada año.

Este animal repta sobre restos de basura, heces, animales muertos y entra en relación con ratas, convirtiéndose en vector de diversos agentes patógenos que pueden afectar también a mascotas y fauna silvestre.

Adicionalmente, el contacto con las personas puede representar riesgo, por ser frecuentemente portador de bacterias, hongos y parásitos que producen enfermedades graves como meningitis, infecciones intestinales, respiratorias y cutáneas.

Fuera de eso, genera un perjuicio económico porque invade con rapidez áreas de cultivo, donde ocasiona pérdidas al dañar el follaje y los frutos de los árboles y plantas que haya alrededor.

Se reconoce por su concha alargada, cónica y con espirales de colores marrón, violeta y crema. Suele hallarse en jardines, basureros, cerca de fuentes hídricas o en áreas con vegetación densa.

Cornare recomienda tener en cuenta esa caracterización y no confundirlos con caracoles nativos que son inofensivos.

Así mismo, dio a conocer algunas medidas de control que se pueden llevar a cabo en los mismos territorios, como no tocar los caracoles y evitar el contacto con la baba, especialmente en ojos, nariz, boca y heridas. Así mismo, si se llega a tener contacto físico con él o con una superficie donde haya habido baba o heces, lavarse de inmediato las manos; igualmente, no utilizar al caracol como mascota o carnada; no emplear venenos para eliminarlo porque pueden afectar a niños y adultos lo mismo que a plantas y animales y el terreno.

Otros consejos son eliminar de los jardines las basuras, escombros, restos de madera o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol; no llevarlos a otras áreas ni arrojarlos a las vías o a los basureros, y tener precaución al trasladar plantas o elementos del hogar para no dispersar el caracol o sus huevos.

“El método más efectivo es el control físico o mecánico, que consiste en la recolección de los caracoles utilizando guantes y elementos de protección, su inmersión en agua con bastante sal por al menos cinco horas y posterior disposición enterrándolos lejos de fuentes hídricas en un hueco profundo y cubriendo con capas de tierra y cal”, dijo Cornare en un comunicado.

Ante cualquier sospecha de presencia de esta especie en un terreno se puede informar a la línea (604) 546 16 16 ext. 292 o escribir al correo aceballos@cornare.gov.co con el fin de programar la visita de un equipo técnico.