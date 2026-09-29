Agredieron a otra guardia de TransMilenio por evitar que se colaran: mujeres se burlaron durante la captura

Una guardia de TransMilenio fue agredida por dos mujeres que, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, intentaban ingresar a la estación Avenida Chile, en la troncal NQS, sin pagar el pasaje. Ambas fueron capturadas tras la intervención de los uniformados.
La situación fue reportada por ciudadanos que se encontraban en la estación y escucharon los llamados de auxilio. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron a las dos mujeres involucradas en la agresión contra la funcionaria.
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