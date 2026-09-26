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Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella se reunieron para hablar de Afinia, ¿habrá intervención?

El alcalde destacó la disposición del Gobierno Nacional para trabajar con las regiones y reiteró la voluntad de la Alcaldía de Medellín de mantener la articulación en proyectos conjuntos.

  • El presidente Abelardo De la Espriella y el alcalde Federico Gutiérrez se reunieron en Barranquilla. Foto: Cortesía.
    El presidente Abelardo De la Espriella y el alcalde Federico Gutiérrez se reunieron en Barranquilla. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió este sábado en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella para abordar la situación de Afinia, filial de EPM en la costa Caribe. La agenda incluyó temas relacionados con seguridad, el fenómeno de El Niño y proyectos conjuntos entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.

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Según Gutiérrez, se analizaron soluciones de corto y largo plazo para Afinia, que llegó a su máxima capacidad financiera y requeriría $1,2 billones para finalizar este año. El alcalde explicó que la empresa enfrenta pérdidas asociadas a la evasión de pagos, el robo de energía y la cultura de no pago en los departamentos donde presta el servicio. Según sus cifras, Afinia factura $100 y recauda $57.

Gutiérrez señaló que EPM ha invertido $3,2 billones en Afinia y que la empresa pierde $1,5 billones al año. Sin embargo, aseguró que las inversiones han permitido mejorar el servicio y reducir los cortes de energía en la región Caribe.

El mandatario indicó que se busca evitar una intervención a Afinia y cualquier racionamiento de energía. También advirtió que una falta de liquidez en el sistema energético podría generar un efecto dominó entre los proveedores.

Entre las alternativas analizadas durante la reunión están la implementación de medidores prepago en algunas zonas del país y la creación de comunidades energéticas. Gutiérrez indicó que el Gobierno Nacional anunciará medidas junto con los gobiernos locales y departamentales.

A la situación de Afinia se suma, según el alcalde, el fenómeno de El Niño. Señaló que los bajos aportes hídricos a los embalses han reducido la capacidad de generación de EPM del 32 % al 18 % de la energía nacional.

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También explicó que de las cuatro turbinas instaladas en Hidroituango solo dos están operando debido al nivel del embalse y al caudal del río Cauca. Por esta situación, insistió en la necesidad de ahorrar agua, energía y gas.

Durante la reunión también se abordó la seguridad. Gutiérrez expresó su apoyo al presidente frente a los operativos contra estructuras criminales y mencionó acciones realizadas en Medellín y otras zonas de Antioquia.

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