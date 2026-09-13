Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil confirmó este domingo la activación de los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR) tras la desaparición de una aeronave que cubría la ruta entre los aeropuertos de Condoto y Guaymaral.

Se trata del vuelo HK4985, operado al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Según el reporte oficial, la aeronave es un Cessna T206, matriculado como HK4985, que despegó desde el Aeropuerto de Condoto con destino al Aeropuerto de Guaymaral. De acuerdo con el registro de la empresa operadora, a bordo viajaban cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros.

El último reporte de comunicación con la tripulación se registró a las 9:23 de la mañana. Poco después de perderse el contacto, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, ubicado a 33 millas del VOR de Pereira, un punto de referencia utilizado para la navegación aérea en esa región.