“El que no se someta va a terminar en una bolsa”: advertencia de De la Espriella a las autodefensas tras anuncio de paro armado en el Magdalena

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 21 de septiembre de 2026 un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, Magdalena, luego de un operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murieron siete integrantes de esa estructura y tres fueron capturados.
La acción fue realizada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dirán), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras el procedimiento, se conoció el anuncio de un posible paro armado en el departamento.