Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Las autoridades intensificaron la búsqueda de los tres administradores del centro estético ilegal Beauty Láser M.L., señalado por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento de lipólisis láser en el establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.
Los investigadores intentan ubicar a María Fernanda Delgado Hernández, identificada como propietaria del negocio; a Eduardo David Ramos, supuesto cirujano que habría practicado el procedimiento; y a Edinson Torres, señalado como administrador del lugar y pareja sentimental de Delgado Hernández.