No se podían ver. No se saludaban. Quienes fueron cercanos colaboradores en el pasado, Armando Benedetti (Ministerio del Interior) y Laura Sarabia (Cancillería), tenían una pelea personal que está en los estrados judiciales. Pero este jueves fueron vistos y fotografiados en Cartagena en el encuentro de Asobancaria. Así fue el abrazo:

Mientras Sarabia se dirigía a la diligencia, luego de la rueda de prensa, el ministro Benedetti asistía a un foro del Grupo Prisa y a la salida fue abordado por periodistas que le insistieron en dos ocasiones para que respondiera qué pensaba sobre las carpetas y los nuevos aportes anunciados en el proceso. “Dice que va a entregar más audios suyos a la Fiscalía”, le dijo un reportero. “Incluso una carpeta con pruebas”, agregó otro. La respuesta de Benedetti, también como performance, fue preguntar “¿Quién es Laura?” y ponerse una mano sobre su boca y alzar las cejas. Luego se movió mirando a todos los periodistas y levantó la otra mano poniéndola sobre la que ya estaba en su rostro. Una actitud excepcional en Benedetti, que se caracteriza por lo contrario: acude a groserías y epítetos –“su mayor virtud es que es loco”, dijo Petro en el primer Consejo de Ministros televisado– y no se guarda nada. La última vez que se refirió a Sarabia, de hecho, dijo que no sabía nada de ella “desde que dejó de ser mi secretaria”.

Evidentemente se trató de una performance planeado y los títulos de las portadas de las carpetas anticiparon los temas que habló y hablará la canciller en la Fiscalía en contra de su exjefe y actual compañero de gabinete. Por ejemplo, ya no solo se trataría de un caso de presunta violencia de género –como lo escuchó el país con los audios en las que él la maltrató con graves calificativos– sino del caso de presunto maltrato de Benedetti contra su esposa, Adelina Guerrero Covo, cuando este era embajador ante la FAO y estaba de visita en Madrid. ¿Qué sabe Sarabia sobre ese episodio?

Ese tercer round de la pelea entre Sarabia y Benedetti sigue haciendo ruido en el Gobierno y sobre todo en el presidente Petro. Las noticias de su agenda diaria pasan desapercibidas y los titulares los ocupan la pareja de funcionarios por las que el presidente se inmoló hace unas semanas acudiendo a la figura de las segundas oportunidades e invitando a sus aliados históricos a no ser sectarios. Pero ese rasero puede tener un límite. Es decir, que no está claro a la fecha si Sarabia va a seguir hasta agosto de 2026 cuando acaba el Gobierno. En cambio Benedetti, que cada vez adquiere más poder, es protagonista de las grandes apuestas del Ejecutivo como la consulta popular y las reformas en el Congreso, por no decir que es el cerebro detrás de la estrategia política para el año electoral que viene.