Abogada que prestó su apto para presunta entrega de dinero de la UNGRD salió del país

Hace apenas unos días se conocieron los chats entre el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en los que supuestamente se habría coordinado la entrega de dinero como parte del entramado que saqueó recursos públicos. En medio de esas revelaciones apareció el nombre de la conjuez Irma Solangel Torres, quien, según reveló La Silla Vacía, salió del país. Torres es una abogada cercana al magistrado Fernández y su apartamento habría sido el punto de encuentro para una presunta entrega de dinero. Según reveló la revista Cambio, en enero de 2024, Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, habría llegado al apartamento de la abogada, en el barrio Pablo VI, para entregar una suma de dinero con la que el Gobierno habría pagado a senadores a cambio de que apoyaran sus reformas en el Congreso. Para entonces, Vladímir era el secretario jurídico de la presidencia de Gustavo Petro. Entérese: “Me apuntaron a la frente”: exministro Luis Carlos Reyes denuncia amenazas contra él y su familia En los chats revelados por Cambio, Olmedo López le preguntó a Fernández por la dirección y, desde el contacto asociado al hoy magistrado, recibió las indicaciones para llegar al apartamento 112 de la torre 2, donde vivía Irma Torres. Minutos después, Pinilla recibió un mensaje de Irma que decía “hola” y respondió “listo”.

Durante años, Irma Solangel ha estado vinculada profesionalmente con Fernández, incluso como su abogada en algunos procesos. Además, aparece relacionada con negocios y sociedades cercanas al magistrado. Después del episodio en su apartamento, Irma Torres terminó radicándose en Bilbao, España, a donde llegó mientras su esposo, Andrés Díaz Leal, asumía como cónsul de Colombia en esa ciudad. La secuencia de conversaciones entre Olmedo, Pinilla, Fernández e Irma ocurrió durante unas seis horas y quedó registrada en llamadas, mensajes y datos de ubicación del inmueble. Pese a que este material quedó en el expediente, la Fiscalía no compulsó copias ni abrió una indagación contra el magistrado.

Las seis horas del 9 de enero

Antes de viajar a Bogotá, Sneyder Pinilla le informó a su pareja que debía ir a “entregar $”. Al mismo tiempo, escribió a su conductor el mensaje “ya a volar”, a lo que el conductor respondió que estaba atento. Después de aterrizar en Bogotá, entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde, Pinilla y Olmedo López sostuvieron seis llamadas telefónicas mientras el exsubdirector y el conductor se desplazaban hacia el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá. A las 5:35 p. m., López escribió al contacto identificado como Vladimir Fernández: “Recuérdeme el apartamento”. El mensaje muestra que, en ese momento, ni López ni Pinilla tenían claridad sobre el número del inmueble ni sobre la persona exacta que recibiría el dinero. Doce minutos después, a las 5:47 p. m., desde el chat asociado a Fernández fue reenviada a López la indicación “Torre 2”. Veinte segundos después llegó otro mensaje: “112”. Conozca: Corte Suprema ordena captura de la senadora Martha Peralta en plena diligencia por caso de la UNGRD López reenvió ambos datos a Pinilla. A las 5:50 p. m., desde el usuario de Fernández llegó un mensaje con un signo de interrogación: “?”. López se comunicó entonces por teléfono con Pinilla y le respondió que el subdirector ya se encontraba “en sitio”. Nueve minutos después, a las 5:59 p. m., Pinilla recibió un mensaje con la palabra “hola” desde el número de la abogada Irma Solangel Torres. El entonces subdirector guardó el contacto y respondió: “listo”. La reconstrucción de las comunicaciones ubica en ese intervalo de aproximadamente diez minutos la ventana en la que habría ocurrido la presunta entrega del dinero. Entérese: Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero no a su curul en el Congreso Un certificado de tradición y libertad confirmó que Irma Solangel Torres es la propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, el mismo inmueble cuya ubicación fue enviada a López y posteriormente a Pinilla.

Los nombres que aparecen en la cadena

Vladimir Fernández había sido secretario jurídico de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro. En octubre de 2023 fue elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional. También tuvo un papel determinante en la terna para la elección de Fiscal General de la Nación de la que resultó elegida Luz Adriana Camargo. Olmedo López, entonces director de la UNGRD, renunció el 29 de febrero de 2024, en medio del escándalo por la compra de 40 carrotanques para La Guajira, operación que tuvo sobrecostos superiores a 16.000 millones de pesos. Puede leer: Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente Posteriormente, se convirtió en informante y colaborador de la justicia. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, fue condenado en abril de 2025 a cinco años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, después de revelar esquemas de sobornos a congresistas y directivos. El cuarto nombre de esta historia es el de Irma Solangel Torres, abogada que durante años trabajó junto a Fernández en litigios contra el Estado. Entre esos procesos aparecen demandas contra la CREG, en representación de Poliobras, y litigios contra Invías y la ANI, como asesora de Grodco, además de asuntos personales del magistrado. Torres aparece como fundadora de la firma Estudios y Asesorías. Sin embargo, allegados sostienen que la firma pertenecería en realidad a Fernández, afirmación que el magistrado niega. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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