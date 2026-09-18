Abogada que prestó su apto para presunta entrega de dinero de la UNGRD salió del país

Hace apenas unos días se conocieron los chats entre el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en los que supuestamente se habría coordinado la entrega de dinero como parte del entramado que saqueó recursos públicos. En medio de esas revelaciones apareció el nombre de la conjuez Irma Solangel Torres, quien, según reveló La Silla Vacía, salió del país.
Torres es una abogada cercana al magistrado Fernández y su apartamento habría sido el punto de encuentro para una presunta entrega de dinero.
Según reveló la revista Cambio, en enero de 2024, Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, habría llegado al apartamento de la abogada, en el barrio Pablo VI, para entregar una suma de dinero con la que el Gobierno habría pagado a senadores a cambio de que apoyaran sus reformas en el Congreso. Para entonces, Vladímir era el secretario jurídico de la presidencia de Gustavo Petro.
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En los chats revelados por Cambio, Olmedo López le preguntó a Fernández por la dirección y, desde el contacto asociado al hoy magistrado, recibió las indicaciones para llegar al apartamento 112 de la torre 2, donde vivía Irma Torres. Minutos después, Pinilla recibió un mensaje de Irma que decía “hola” y respondió “listo”.