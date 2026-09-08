Esta sería la razón por la que Abelardo tiene ‘entre ceja y ceja’ al gobernador de Nariño

El presidente Abelardo de la Espriella no tuvo contemplaciones para señalar públicamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en medio de unas declaraciones sobre los contactos de mandatarios regionales con grupos armados ilegales. La exposición directa del gobernador llamó la atención y, hasta ahora, nadie conoce de fondo qué hay detrás de la decisión del mandatario de ponerlo públicamente en la mira.
Sin embargo, todo apunta a que tendría que ver con el hecho de que Escobar fue uno de los mandatarios territoriales que más abiertamente defendió los procesos de diálogo con grupos armados y tuvo participación directa en algunas de esas gestiones.
Hasta antes de la llegada del Gobierno de De la Espriella, el gobernador de Nariño era uno de los más duros aliados del entonces presidente Gustavo Petro. De hecho, hoy por hoy, es uno de los dos gobernadores que tiene el país elegidos por el Pacto Histórico.
“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, le dijo el presidente Abelardo al advertir que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas.