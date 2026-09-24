Decisión judicial prohíbe a De La Espriella participar en actos religiosos durante el ejercicio de sus funciones oficiales

El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una determinada religión.
La decisión fue tomada tras estudiar una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.
El caso está relacionado con un evento realizado el 29 de agosto de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, denominado “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocado por el Gobierno Nacional como parte de las acciones de solidaridad tras el sismo del 10 de agosto.
Según lo expuesto en la tutela, durante la jornada se realizaron actos propios de la religión católica que, de acuerdo con el accionante, excluyeron a otras confesiones religiosas y a personas no creyentes.