Abelardo de la Espriella plantea evaluar la salida de Colombia de la ONU y la OEA si llega a la Presidencia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, afirmó este jueves, durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez en el programa Vélez por la Mañana y Canal 1, que evaluaría la salida de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en caso de ser elegido presidente.
El aspirante señaló que revisaría la permanencia del país en estos organismos multilaterales como parte de una estrategia orientada a reducir gastos estatales y redirigir recursos hacia necesidades internas.
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