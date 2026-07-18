La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026?

El MetLife Stadium de Nueva Jersey se prepara este domingo 19 de julio (2:00 p.m. hora Colombia) para albergar una final inédita. El choque por el título del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina paraliza al planeta, impulsado por el atractivo duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Le puede interesar: De cargarlo cuando era bebé a enfrentarlo en la final del Mundial: Lionel Messi y Lamine Yamal, más allá del destino Mientras la Fifa diseña un inédito espectáculo de entretiempo al estilo Super Bowl que extenderá el descanso a 30 minutos, y ciudades como Barcelona instalan pantallas gigantes ante la alta expectación, la tecnología dicta su propia sentencia sobre el césped norteamericano. EL COLOMBIANO consultó a cinco de los principales modelos de inteligencia artificial actuales —ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Grok— para calcular las probabilidades matemáticas de cada finalista. El veredicto de los datos muestra un escenario de paridad absoluta, aunque con una sutil inclinación hacia el bando europeo.

El favorito de la IA: la muralla de La Roja seduce a los datos

Tres de los cinco motores de computación analizados se decantan por el éxito del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, fundamentando su decisión en el balance táctico y la resistencia en la zaga. ChatGPT otorga a España un 55% de probabilidades de victoria frente al 45% de Argentina, con un marcador de 2-1. La plataforma resalta el sólido recorrido de los europeos durante el torneo, su fortaleza defensiva en las fases de eliminación directa y el balance estratégico entre la juventud de sus figuras y la experiencia de sus veteranos. Por una línea similar opta Gemini, que le concede a España un 52% de opciones de campeonar, dejando a la albiceleste con un 48%, también con un 2-1. Este modelo identifica la solidez defensiva española como el factor diferencial del encuentro, aunque matiza que la experiencia argentina en citas definitivas equilibra la balanza. Claude es la herramienta que exhibe mayor contundencia en favor de los ibéricos. Apoyado en modelos estadísticos y cuotas de casas de apuestas, eleva las opciones de España al 56%, reduciendo las de Argentina al 44%, con un global de 2-0. Su diagnóstico reitera la consistencia de la retaguardia de La Roja y advierte que la selección sudamericana depende en exceso de Messi para romper ese bloque, si bien reconoce que el ataque argentino posee mayor efectividad goleadora. Le recomendamos leer: ¿La última obra de Messi o el primer gran sueño de Yamal?

La jerarquía competitiva argentina cotiza en la puja

Por otro lado, los dos sistemas restantes priorizan el peso de la historia reciente de Argentina y el factor psicológico para inclinar la balanza hacia el vigente campeón. Copilot rompe la tendencia al concederle a Argentina un 55% de probabilidades de triunfo con un 2-1. El sistema sostiene que la escuadra albiceleste posee una superior jerarquía competitiva, acumulando mayor experiencia en finales de alta tensión y una notable capacidad para resolver partidos complejos definidos por los detalles mínimos. Grok, desarrollado por xAI, coincide de manera exacta con dicho diagnóstico. El asistente le adjudica un idéntico 55% de opciones a Argentina bajo argumentos homólogos, ponderando el oficio y el carácter del plantel en escenarios límite. Su marcador es de 2-1. También le puede interesar: Miami “despide” a los goleadores de los últimos dos mundiales, ¿podrá Mbappé o Kane quedarse con la Bota de Oro en 2026?

Un veredicto definido por los detalles

Al promediar las cinco predicciones analizadas por este diario, la media matemática otorga a España un 52% de probabilidades de levantar la copa frente al 48% de Argentina. Una brecha de apenas cuatro puntos que ratifica la paridad del compromiso. El consenso de las inteligencias favorece levemente a La Roja, es decir, a España, pero los mismos algoritmos advierten sobre la imposibilidad de la certeza absoluta: el destino final podría definirse en los 90 minutos, la prórroga o los penaltis.

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