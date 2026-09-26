Patrullajes y videos: así comunica De la Espriella su política de seguridad

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, respondió el presidente Abelardo de la Espriella a un periodista que le preguntó por aquellos que le han cuestionado que ande con una pistola al cinto. Fue una semana movida para su agenda de seguridad. Estuvo patrullando en Santa Marta durante el paro armado de “Los Pachenca” y en Cali capturando presuntos delincuentes en horas de la madrugada. Lo último fue el viernes, cuando montó en Barranquilla toda una puesta en escena para extraditar a Estados Unidos a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera. Vámonos a principios de la semana. La Fuerza Pública dio de baja a alias Cholo, cabecilla de “Los Pachenca”. Como ya lo ha hecho varias veces, el mandatario salió a dar una rueda de prensa para anunciar el hecho, con cadáveres en bolsas blancas al pie de la mesa, una imagen que viene desde la “Operación Azarías” contra las disidencias de “Iván Mordisco”, a principios de septiembre. Es decir que lleva casi un mes mostrando la misma escena en diferentes operativos. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Pinocho tras captura de su esposa: “Tiene las horas contadas” Eso se convirtió en una advertencia de frente. En su patrullaje de Santa Marta en la madrugada del miércoles, el Presidente dijo: “Si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa, como corresponde y como se merecen”.

A la frase, pronunciada en un video grabado en una camioneta, le sigue una música como de película de acción que viene sonando en diferentes escenas del material, donde se ve al jefe de Estado con pistola al cinto, gorra beige, walkie-talkie, camisa color verde militar y un chaleco antibalas. La seguridad mandó la parada en las comunicaciones presidenciales. De 39 trinos que publicó De la Espriella en su cuenta de X, 29 corresponden a ese tema. Es decir, un poco más del 74 % del total. Entre esos anuncios están los videos al estilo de la serie CSI con las respectivas advertencias a los grupos criminales, capturas de guerrilleros del ELN, incautaciones de armas o de drogas, entre otros temas. El jueves fue, entonces, el turno de Cali, a donde el mandatario llegó para la “Operación Iron”. Esta intervino seis comunas de la Sultana del Valle y dejó más de 80 capturas.

Durante la madrugada, el Jefe de Estado estuvo patrullando con las autoridades “recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos” para que “estén al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”.

En ese operativo, se hizo famosa una escena en la que, acompañado de un grupo de policías, llegó a una vivienda donde estaba un hombre señalado de estar involucrado en actividades criminales. Allí, lo sorprendieron con una orden de captura. Llamó la atención que el mandatario lo miró y le dijo “bienvenido a la Patria Milagro”, como él le dice a su gobierno, donde busca que primen la seguridad y el cumplimiento de la ley “por la razón o por la fuerza”.

La despedida de “Araña” en Barranquilla

Esa misma frase se repitió el viernes, cuando hubo todo un despliegue en Barranquilla para recibir a Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, antes de enviarlo extraditado a Estados Unidos. Su vuelo hizo escala desde Bogotá, precisamente, para que el Presidente se pronunciara. “Araña”, cuya extradición había sido frenada en el marco de la política de “paz total” del gobierno Petro, se paró en pijama naranja de cárcel y encadenado, a pocos metros de De la Espriella, mientras él daba un discurso. De fondo se ven unos aviones de combate con las trompas pintadas como si fueran tiburones. Una vez más, en el video difundido suena música épica. “Le pido a la justicia de los Estados Unidos que le boten la llave a este miserable, alias Araña, que no pueda negociar acuerdos que permitan que sus abominables delitos queden impunes, que no pague penas cortas y que todos sus crímenes sean juzgados con severidad”, dice el primer mandatario, mientras señala a un “Araña” encadenado.

De la Espriella aprovecha el evento y el escenario para enviar más mensajes de advertencia a otros grupos criminales. “En la era del Tigre, serán estos criminales los que sientan miedo y terror”. En ese instante dice, “Interpol, procedan”, pero inmediatamente les dice a los agentes “esperen un segundo” para señalar al extraditado, mirarlo a los ojos y decirle “‘Araña’: bienvenido a la patria milagro”. Le puede interesar: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta

“Estética de la fuerza y el orden”: Análisis de expertos

¿De dónde viene todo este despliegue? Para Dora A. Ramírez Vallejo, profesora de Análisis del Discurso Político, “De la Espriella ha venido construyendo un modelo comunicativo en el que su autoridad se pone en escena. La pistola, el chaleco antibalas, el radioteléfono y su presencia caminando junto a la Fuerza Pública buscan proyectar un presidente que está físicamente en el territorio y que participa visualmente de la respuesta estatal”. Estos elementos, dice ella, pretenden enviar varios mensajes sobre el Gobierno y la figura presidencial en sí. “Construyen una estética de la fuerza y del orden: el poder presidencial se representa mediante códigos visuales asociados con la seguridad, la protección y la capacidad de respuesta. De la Espriella busca comunicar que frente al desafío de los grupos criminales el Estado recupera el control y ejerce autoridad, pero lo hace personalizando ese mensaje en su propia figura”. Por su parte, Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, dice que este tipo de modelo ya se ha visto en otros países: “Es una importación del modelo de comunicación política en seguridad de Nayib Bukele en El Salvador”. Puntualiza que estos videos, si bien “no tienen que ver con las mega cárceles”, otra apuesta de Bukele que quiere implementar el mandatario colombiano, “sí se enfocan en centrar el tema en el Presidente como persona, que no es una estrategia de seguridad en sí, sino de comunicación”. Bloque de preguntas frecuentes