De la Espriella no gobernará desde Bogotá: tendrá sedes en estas ciudades

En medio de vallenatos y su calor característico, Barranquilla se prepara para recibir a Abelardo de la Espriella. No por nada es la capital del Carnaval y la musa de muchos artistas que han inmortalizado en canciones lo que representa esta tierra. Tal vez por eso el presidente electo ha decidido que también gobernará desde allí. Algo lo habrá hechizado.
No obstante, su decisión está lejos de ser fortuita. El cordobés reside desde hace años en la capital del Atlántico junto a su familia. Así que, más que una determinación meramente gubernamental, responde también a una cercanía innegable con la costa Caribe y a la comodidad de quedarse “en casa”.
Para ello, la Gobernación del Atlántico adelanta desde hace varias semanas la adecuación de un edificio militar que ya existía y que servirá como sede alterna del Gobierno.
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La construcción se encuentra dentro del histórico Batallón Paraíso, una instalación militar cuya edificación entró en funcionamiento en 1938.
El complejo cuenta con 51 hectáreas que limitan con varios barrios residenciales y, con el paso de los años, se ha consolidado como un referente de la ciudad y como centro de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
Unas fotos reveladas por el ingeniero Deimer Espinoza revelaron cómo avanzan las obras en este punto del norte de Barranquilla, cerca de la Vía 40 —una de las principales arterias viales de la ciudad—.