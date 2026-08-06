De la Espriella no gobernará desde Bogotá: tendrá sedes en estas ciudades

En medio de vallenatos y su calor característico, Barranquilla se prepara para recibir a Abelardo de la Espriella. No por nada es la capital del Carnaval y la musa de muchos artistas que han inmortalizado en canciones lo que representa esta tierra. Tal vez por eso el presidente electo ha decidido que también gobernará desde allí. Algo lo habrá hechizado. No obstante, su decisión está lejos de ser fortuita. El cordobés reside desde hace años en la capital del Atlántico junto a su familia. Así que, más que una determinación meramente gubernamental, responde también a una cercanía innegable con la costa Caribe y a la comodidad de quedarse “en casa”. Para ello, la Gobernación del Atlántico adelanta desde hace varias semanas la adecuación de un edificio militar que ya existía y que servirá como sede alterna del Gobierno. Le puede interesar: Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella La construcción se encuentra dentro del histórico Batallón Paraíso, una instalación militar cuya edificación entró en funcionamiento en 1938. El complejo cuenta con 51 hectáreas que limitan con varios barrios residenciales y, con el paso de los años, se ha consolidado como un referente de la ciudad y como centro de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Unas fotos reveladas por el ingeniero Deimer Espinoza revelaron cómo avanzan las obras en este punto del norte de Barranquilla, cerca de la Vía 40 —una de las principales arterias viales de la ciudad—.

¿Y su financiación?

Como hasta ese momento De la Espriella no había asumido como presidente, surgieron interrogantes sobre el origen de los recursos destinados a la adecuación, el costo total de los trabajos y los límites legales de una eventual participación privada en un inmueble que estaría destinado al funcionamiento del Estado. Según reveló Caracol Radio, la remodelación ya iba “viento en popa” con un avance cercano al 80 %. En las obras —en medio del calor costeño— trabajaron cientos de personas, muchas de ellas en jornadas que se extendieron hasta las 11:00 de la noche para que todo estuviera listo antes de este viernes. Según información que también se conoció, el edificio de la Aduana estaba siendo desocupado —incluidas varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla— para quedar a disposición del equipo de De la Espriella. Allí, según fuentes, despacharían los ministros más cercanos al mandatario electo, quienes tendrían reuniones de alto nivel en el lugar. Según se conoció en un primer momento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aclaró que el departamento aportó alrededor de 2.000 millones de pesos para las obras de remodelación. También aseguró que se trataba de un “hecho histórico” y celebró la decisión. Esta versión fue controvertida días después por el nuevo mandatario. Pero este guiño de De la Espriella a la capital del Atlántico no es nuevo: el clan Char apoyó al “Tigre” desde su campaña. Ahora, también se ha asegurado que el dinero no sale únicamente del erario departamental: la obra se financió, al parecer, con donaciones privadas, según aseguró Verano. “Son donados la parte de ventanería, de puertas. En fin, eso, realmente la gente lo que quiere es que el Presidente tenga totalmente las comodidades necesarias para que pueda ejercer sus funciones desde la ciudad de Barranquilla”, dijo. Ante esto, surgieron cuestionamientos. ¿Cómo era posible que una remodelación destinada a la futura sede presidencial se financiara con aportes provenientes de distintas fuentes, incluidas donaciones privadas?

“Lo estoy poniendo de mi plata”

Ante la controversia, De la Espriella salió al paso de los cuestionamientos durante su alocución dominical. Allí insistió en que no se estaba construyendo una nueva sede presidencial, sino adecuando una infraestructura ya existente dentro del Batallón Paraíso para cumplir con los requerimientos operativos y de seguridad de la Presidencia. El presidente electo señaló que su apariencia responde al estilo arquitectónico neoclásico, tradicional en algunas zonas de Barranquilla. Según dijo, las comparaciones con la Casa Blanca obedecen únicamente a similitudes estéticas. De la Espriella dijo que las obras se han financiado con presupuesto propio y con aportes voluntarios de empresarios barranquilleros interesados en respaldar el proyecto porque saben que “traerá beneficios a la ciudad”. Incluso contradijo a Verano y afirmó que el mobiliario, cuyo costo estimó en 700 millones de pesos, será pagado con recursos personales y anunció que hará públicas las facturas correspondientes.

Así busca blindarse

Durante su intervención, De la Espriella también resaltó las capacidades estratégicas del Batallón Paraíso y aseguró que el complejo tendrá un papel clave en la respuesta del Estado frente a amenazas contra la seguridad nacional. Según explicó, la instalación cuenta desde hace años con un búnker subterráneo diseñado para proteger al jefe de Estado en escenarios de crisis. Allí, funcionará una sala de mando desde la cual se monitorearán y coordinarán en tiempo real las acciones contra estructuras del narcotráfico y otras organizaciones criminales. Para el presidente electo, la decisión de despachar desde este lugar no solo responde a su apuesta por acercar el Gobierno a las regiones, sino también a la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción institucional frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Además de Barranquilla, De la Espriella ha dicho que también tendrá sedes alternas en Cali y en Medellín. En Bogotá no estaría en la Casa de Nariño, sino en el Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella revela plan contra la delincuencia: brigadas especiales llegarán a nueve ciudades; detalles

¿Verdadera descentralización?

Una de las discusiones más importantes para el gobierno entrante será la Ley de Competencias, la norma llamada a definir qué responsabilidades asumirán departamentos, distritos y municipios, así como los recursos con los que contarán para ejercerlas. Es lo único que falta para que se implemente el aumento de recursos de la Nación a las regiones. Sobre el tema, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ya anunció que retirará el proyecto radicado por el gobierno Petro al considerar que es “antitécnico” y que no fue suficientemente concertado con los mandatarios regionales. Por eso, más allá de los anuncios y la retórica de descentralización, el éxito de esta apuesta por gobernar por “fuera de Bogotá” dependerá de las decisiones concretas que se adopten ahora. De lo contrario, los cambios de sede podrían quedarse en un gesto más que en un cambio estructural del poder. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)