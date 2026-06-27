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“Los ‘nunca’ no son una narrativa, son una convicción”: habla Carlos Suárez, cerebro de la campaña de Abelardo de la Espriella

EL COLOMBIANO habló con el principal estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, quien chocó con el expresidente Álvaro Uribe esta semana.

  • Carlos Suárez contó en otra entrevista que lo más difícil de la campaña fueron las últimas 36 horas. Foto: Colprensa.
    Carlos Suárez contó en otra entrevista que lo más difícil de la campaña fueron las últimas 36 horas. Foto: Colprensa.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
27 de junio de 2026
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Carlos Suárez fue el principal estratega de la campaña del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Es abogado de profesión e hijo de Daniel Suárez Hernández, más conocido como “el Gordo” Suárez, un controvertido expresidente del Consejo de Estado a principios de los años noventa.

Esta semana protagonizó un choque con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que le lanzó un insulto diciendo: “No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”. Y Uribe Vélez le respondió llamándolo “bandido” y “solapado”.

El detonante del estallido se dio por una entrevista que Suárez concedió a la revista Semana tras la victoria y publicada el pasado lunes 22 de junio. Allí, puso a Uribe Vélez en el bando de los perdedores. Dijo que él, Paloma Valencia y el Centro Democrático “perdieron estrepitosamente” porque representaban “el pasado” y la “politiquería de siempre”.

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¿Por qué Suárez salió al día siguiente del triunfo atacando a Álvaro Uribe? Para algunos fue una salida calculada para dejar el mensaje que desde ahora el jefe es Abelardo de la Espriella y, con sus alusiones a “derrotado” y “parte de la historia”, trata de borrar a cualquier otra persona que como Uribe le haga sombra.

Para otros esto sería tan solo un nuevo capítulo de una guerra de baja intensidad que se abrió desde 2009 entre Uribe como presidente y Suárez, cuando era el abogado del paramilitar Salvatore Mancuso.

EL COLOMBIANO habló con Suárez para preguntarle por el tipo de gabinete que se está armando, las posibles contradicciones con la idea de campaña de “los nunca” y “los de siempre”, el proceso de empalme y las expectativas para los primeros días de gobierno.

Más allá de los nombres, ¿qué tipo de gabinete se está armando?

“Este será el Gabinete de ‘los nunca’. Hombres y mujeres capacitados para hacer realidad la ‘Patria Milagro’. Colombianos de provincia, trabajadores incansables, honestos, intachables, técnicos, ejecutores y listos para servirle al único jefe del gobierno de ‘El Tigre’: el pueblo colombiano”.

¿Cómo evitar que haya una contradicción al nombrar gente con experiencia en lo público, dada la narrativa de “los de siempre” y “los nunca”?

“‘Los nunca’ no son una narrativa, son una convicción. Es la representación el pueblo real. Ser un ‘nunca’ no es sinónimo de no tener experiencia o de no haber servido como funcionario.

Ser un ‘nunca’ significa nunca haberle hecho daño a la patria, nunca haber robado, mentido, engañado, traicionado, nunca haber sido ‘un vago con sueldo’, nunca haber vivido del Estado, nunca haberse enriquecido con la plata de la gente y nunca haber jugado con las ilusiones del pueblo. Una cosa es ser político y otra muy diferente es ser un servidor público. Nosotros venimos aquí a servirle al pueblo”.

¿Qué referentes de gobiernos pasados o de otros países se tienen para arrancar?

“Ninguno en particular. Este es un nuevo orden, una nueva manera de gobernar. Con transparencia, sin jefes más que el pueblo, con orden, con los valores y principios como guía moral, con celeridad y profundo compromiso social. No vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre”.

¿Qué expectativas tienen con el empalme y qué han recibido hasta ahora de parte del Gobierno Petro?

“El nuestro es un gobierno de demócratas, defensores de la Constitución y de la majestad del servicio público en cada uno de sus niveles. Por lo tanto, de nuestra parte, estamos prestos para un empalme respetuoso y riguroso.

Pero también es fundamental decirle al país que este será un empalme anticorrupción, porque tenemos la certeza de que este ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia, por lo tanto haremos una auditoría forense para decirle al país cuál es la realidad de lo que nos está dejando el gobierno saliente”.

¿Cómo se está pensando aterrizar los 90 decretos que ha mencionado el presidente electo y qué iniciativas legislativas tienen pensadas?

“Por delegación del presidente (electo) Abelardo de La Espriella, el vocero del gobierno para estos temas es el vicepresidente (electo) José Manuel Restrepo”.

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