“Los ‘nunca’ no son una narrativa, son una convicción”: habla Carlos Suárez, cerebro de la campaña de Abelardo de la Espriella

Carlos Suárez fue el principal estratega de la campaña del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Es abogado de profesión e hijo de Daniel Suárez Hernández, más conocido como “el Gordo” Suárez, un controvertido expresidente del Consejo de Estado a principios de los años noventa.

Esta semana protagonizó un choque con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que le lanzó un insulto diciendo: “No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”. Y Uribe Vélez le respondió llamándolo “bandido” y “solapado”.

El detonante del estallido se dio por una entrevista que Suárez concedió a la revista Semana tras la victoria y publicada el pasado lunes 22 de junio. Allí, puso a Uribe Vélez en el bando de los perdedores. Dijo que él, Paloma Valencia y el Centro Democrático “perdieron estrepitosamente” porque representaban “el pasado” y la “politiquería de siempre”.

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¿Por qué Suárez salió al día siguiente del triunfo atacando a Álvaro Uribe? Para algunos fue una salida calculada para dejar el mensaje que desde ahora el jefe es Abelardo de la Espriella y, con sus alusiones a “derrotado” y “parte de la historia”, trata de borrar a cualquier otra persona que como Uribe le haga sombra.

Para otros esto sería tan solo un nuevo capítulo de una guerra de baja intensidad que se abrió desde 2009 entre Uribe como presidente y Suárez, cuando era el abogado del paramilitar Salvatore Mancuso.

EL COLOMBIANO habló con Suárez para preguntarle por el tipo de gabinete que se está armando, las posibles contradicciones con la idea de campaña de “los nunca” y “los de siempre”, el proceso de empalme y las expectativas para los primeros días de gobierno.