Alza del transporte jalonó la inflación de enero en Medellín a una de las más altas del país

El costo de vida en Medellín mostró un repunte significativo en este arranque del año. Hubo presiones concentradas en algunas divisiones clave del gasto. La capital antioqueña registró una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,43%, ubicándose entre las más altas del país y jalonada por la carestía de la movilidad de los ciudadanos.
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el mayor incremento se observó en la división de Transporte, que presentó una variación mensual de 3,21%, la más elevada entre los componentes de la inflación en la ciudad (ver infografía).