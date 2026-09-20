“No es asfixia ni venganza”: De la Espriella responde a la JEP por recorte presupuestal

El presidente Abelardo de la Espriella publicó un manifiesto sobre las decisiones que se han planteado durante su Gobierno frente al futuro presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Cabe recordar que el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional y hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, propuso recientemente trasladar $100.000 millones de esta entidad al Consejo Superior de la Judicatura.
Por tal motivo, radicó dos proposiciones en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, las cuales fueron recibidas favorablemente por el primer mandatario. En su escrito, De la Espriella cuestionó los recursos que ha recibido la JEP y planteó si estos son proporcionales a las funciones que cumple y a los resultados obtenidos.