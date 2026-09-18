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Él es Jose Rojas, el hombre enviado a prisión por homicidio de niña hallada en alcantarilla de Bogotá

El hombre habría actuado de manera violenta contra la menor tras una discusión familiar.

  • José Rojas, capturado por crimen de menor de edad. Foto: Cortesía Fiscalía
    José Rojas, capturado por crimen de menor de edad. Foto: Cortesía Fiscalía
  • José Rojas Larez, imputado por feminicidio. Foto: cortesía Fiscalía
    José Rojas Larez, imputado por feminicidio. Foto: cortesía Fiscalía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de Bogotá envió a prisión a José Rojas Larez, el hombre capturado por ser el presunto responsable de la tortura, abuso sexual y posterior homicidio de Ana Lucía González, de nueve años, quien sería su cuñada.

El cadáver de la menor fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

En este caso, la Fiscalía informó que los hechos habrían ocurrido luego de que Rojas Lárez tuviera una discusión con su pareja, hermana de la víctima, en la casa donde vivían en Mosquera (Cundinamarca).

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Durante la discusión, el hombre se habría puesto violento, causando daños en la vivienda. Ante esta situación, la mujer acudió a un CAI para solicitar asistencia de la Policía Nacional. Sin embargo, José habría aprovechado en ese momento para llevarse a la niña hasta una casa en la localidad de Fontibón y al día siguiente trasladarla al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez. Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera”, detalló la Fiscalía.

El sujeto fue capturado dos días después de los hechos en vía pública de la localidad de Los Mártires. Una fiscal delegada le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas de los cuales se declaró inocente.

La menor estaba de vacaciones y encontró la muerte de la forma más cruel. Según Rafael González, tío de la menor, Ana Sofía llevaba tres meses en Bogotá visitando a su hermana. Estaba de vacaciones y, precisamente esta semana, tenía previsto regresar a Venezuela para el inicio del calendario escolar.

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El día de los hechos, cuando Jose se puso agresivo, su hermana le pidió buscar ayuda en una panadería.

“Yo le digo a la niña: ‘Mami, en la panadería siempre hay policías, anda, si consigues uno, que te ayude, le dices que te ayude’”, dijo la hermana en entrevista con Citytv.

Ahora, tras el fatal desenlace, la familia pide ayuda para trasladar el cuerpo de la menor hasta Venezuela.

“Nos encontramos aquí en Medicina Legal haciendo el proceso de la niña para que nos entreguen el cuerpo, pero se demoran 20 días, nos dijeron, y eso es demasiado tiempo. Nosotros pedimos que por favor nos colaboren y nos apresuren el proceso de la entrega del cuerpo de la niña porque nosotros la vamos a llevar para Venezuela y por favor pedimos eso, que nos colaboren con el proceso rápido de la entrega del cuerpo”, dijo la hermana.

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