¿Y los otros 24? MinEducación aún no toma decisiones sobre funcionarios que habrían recibido títulos falsos de la San José

La condena de 3 años de prisión (excarcelables) a Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal se dio tras comprobarse que había falsificado títulos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro. En medio de eso, resultó involucrada la Fundación Universitaria San José, donde se expidió el título. El Ministerio de Educación se pronunció este 10 de septiembre y aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones.

Para explicar en qué consiste el proceso y el alcance que puede tener la investigación, EL COLOMBIANO habló con un abogado del caso. En cuanto al proceso y lo que puede derivarse del mismo, dijo que “el Ministerio está adelantando, a partir de sus funciones de inspección y vigilancia, un proceso administrativo. Ese proceso todavía no ha llegado a una decisión. Ya se tomaron medidas preventivas frente a la San José, pero la investigación continúa”. Agregó que es incierto cuándo pueden conocerse las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, dijo. A su vez, señaló que “dentro de las medidas que puede adoptar el Ministerio existen esas posibilidades. Hay varios escenarios después de la intervención administrativa”. Finalmente, con respecto a cómo se ponderan esos escenarios al momento de tomar una decisión, dijo que “depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”. Le puede interesar: Juliana Guerrero se desahogó ante el país: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué” Cabe recordar que de la Fundación Universitaria San José fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven y que eran falsos.

Denuncias por presunto “cartel de diplomas” y descargos de los señalados

Además de lo anterior, la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció en enero un presunto “cartel de diplomas” en la San José al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superaban entonces los $1.100 millones del erario.

La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado. Algunos denunciados se defendieron. Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN al momento de la denuncia. De acuerdo con la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, afirmó en enero el funcionario, rechazando las acusaciones. Dijo, a su vez, que los títulos no fueron determinantes para la llegada a la Dian, que cerca del 60 % de los contenidos coincidían entre los programas, lo que permitió avanzar de manera paralela, y que consultó con la institución si debía presentar más de una prueba Saber Pro. Tras una reunión, le habrían dicho que no era necesario y que el proceso no tenía ninguna irregularidad. Otra denuncia involucró a Nelfy Melo Morales, entonces secretaria privada de Gustavo Petro, conocida en su entorno como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio en el cuestionado centro de educación superior, un hecho que encendió nuevas alertas sobre su presunta operación irregular. Melo Morales respondió a los señalamientos en un comunicado: “Estudié desde el año 2019 en el Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, hasta mi homologación en la Fundación San José; cursé la totalidad de mis materias y cumplí con cada uno de los requisitos académicos exigidos, tal como lo manifestó el representante legal de la Fundación Universitaria San José, señor Francisco Pareja, en declaraciones a la revista Semana. Cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.

El rol de Angie Rodríguez y las supuestas presiones internas en el Gobierno Petro

Ahora bien, Angie Rodríguez, exmano derecha del expresidente Gustavo Petro, tendría información de quién ordenó subir la hoja de vida de Juliana Guerrero con datos falsos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Rodríguez, quien fue directora del Dapre y del Fondo Adaptación, ha dicho que Guerrero “actuaba como ama y señora” manipulando cargos en el gobierno Petro, entre otras cosas. “Yo lo había advertido. Al interior del Gobierno fui la única funcionaria que lo advirtió, y ella pidió mi cabeza, al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Ella sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora, y yo obviamente me opuse. Como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes, dije que era un mal mensaje para la juventud”, dijo Rodríguez en una entrevista con Noticias RCN a finales de julio. Según informó El Tiempo, Rodríguez también conocería qué habría detrás de los desplazamientos de Guerrero y su hermana Verónica en aviones de la Policía, así como la asignación de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que contaba con carros blindados. De hecho, se pediría que Rodríguez sea escuchada en declaración para establecer si se debe indagar a más personas dentro del potencial nuevo proceso. Bloque de preguntas frecuentes