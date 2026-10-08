Yei Sánchez y el arte chicano en su versión local

Hasta este viernes 9 de octubre se podrá visitar en la galería El Camello (Cra 45 N. 7-45) Amor Prohibido, una exposición que reúne buena parte del trabajo que Yei Sánchez, artista y tatuador, ha desarrollado los últimos cinco años a partir de la exploración del arte chicano. La muestra incluye dibujos, pinturas, cerámicas, pañuelos y otros objetos.

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El arte chicano es una expresión cultural que debe su origen a las comunidades mexicano-americanas del sur de Estados Unidos. Surgió en la década de 1960, de la mano del Movimiento Chicano por los derechos civiles, y se fue desarrollando por diversas vías, entre esas el tatuaje, un estilo profundamente ligado a la identidad, la vida de la calle, el barrio y la cárcel.

Yei empezó a explorarlo hace 10 años, a su paso por Sureño Tattoo, una sala en Buenos Aires, Argentina, donde trabajó por un tiempo en 2016.

–Me impactó mucho el arte chicano, es otra vuelta y me parece que tiene mucha relación con Colombia y América Latina, porque somos muy similares, tenemos mucha influencia americana, pero también compartimos muchas costumbres –dice Yei.

Técnicamente, el arte chicano en el tatuaje parte de la recursividad, pues se desarrolla con técnicas y elementos empíricos: en la cárcel no hay máquinas ni tintes especializados. Para tatuar hay que inventarse todo, hasta las herramientas. En cuanto a lo estético, en el tatuaje chicano predomina el negro, las líneas finas y composiciones grandes con una iconografía definida que incluye mujeres, rosas, carros (lowriders), dinero, cruces, payasos y letras.

El trabajo de Yei parte de esa iconografía tradicional, pero va sumando elementos, estilos y técnicas a medida que va profundizando, no sólo en el arte chicano y el tatuaje, sino en la historia y la cultura de América Latina, y en su propia historia.

–Hay muchas escenas del arte chicano que me resuenan en la mente, que me trasladan a esquinas y momentos del barrio, a una virgen, a los escudos de fútbol pintados en las paredes, a la gente pintando los carros en la calle, en fin. Yo todavía no he ido a Estados Unidos, pero fui a México, a una zona que se llama Aguascalientes, donde hay muchos migrantes y todo lo que vi y la información que recibí siento que tiene relación con lo que yo viví en los años 90 ahí en Santa Cruz –dice Yei.

La historia de Yei con el arte no empezó con el dibujo, sino con la plastilina, buscando formas, haciendo figuras que le llamaban la atención. En la adolescencia estuvo en unas clases de pintura y dibujo en el Centro Cultural Moravia. Antes del arte y del tatuaje, fue delineante de arquitectura, y desde 2014 se ha dedicado por completo a tatuar y a realizar su arte en diversos formatos.

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Su trabajo parte de un estilo de tatuaje tradicional, pero su exploración quiere proponer nuevas formas y lenguajes, algo así como hacer de lo chicano la base de una tradición latinoamericana que recorra todas las formas de arte, incluido, por supuesto, el tatuaje. Que lo chicano no se limite a ese espacio de frontera entre México y Estados Unidos, sino que se amplíe por todo el continente.